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https://ria.ru/20201203/zakarpate-1587444797.html
В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной
В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной
Украинские власти своими действиями в Закарпатье создали "ситуацию гражданской войны", об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T06:37
2020-12-03T06:37
европарламент
мид венгрии
служба безопасности украины
нато
венгрия
украина
в мире
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украинские власти своими действиями в Закарпатье создали "ситуацию гражданской войны", об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от венгерских партий "Фидес" и KDNP (Христианско-демократическая народная партия).Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что украинская спецслужба провела обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста."В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье", - говорится в пресс-релизе.Депутаты отметили, что указанные события являются частью "неприемлемого процесса", в ходе которого украинское правительство годами попирает права национальных меньшинств. Депутаты Европарламента назвали нападение политически мотивированным, направленным на запугивание и давление. "В ассоциированной стране Европейского Союза, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы призываем Европейский парламент внести это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - указано в заявлении.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
https://ria.ru/20201202/vengriya-1587347659.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201125/mid-1586305753.html
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европарламент, мид венгрии, служба безопасности украины, нато, венгрия, украина, в мире

В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной

06:37 03.12.2020
 
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation / Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины
Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украинские власти своими действиями в Закарпатье создали "ситуацию гражданской войны", об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от венгерских партий "Фидес" и KDNP (Христианско-демократическая народная партия).
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что украинская спецслужба провела обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста.
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"В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье", - говорится в пресс-релизе.
Депутаты отметили, что указанные события являются частью "неприемлемого процесса", в ходе которого украинское правительство годами попирает права национальных меньшинств. Депутаты Европарламента назвали нападение политически мотивированным, направленным на запугивание и давление.
"В ассоциированной стране Европейского Союза, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы призываем Европейский парламент внести это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - указано в заявлении.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
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ЕвропарламентМИД ВенгрииСлужба безопасности УкраиныНАТОВенгрияУкраинаВ мире
 
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