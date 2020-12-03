https://ria.ru/20201203/zakarpate-1587444797.html

В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной

В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной

Украинские власти своими действиями в Закарпатье создали "ситуацию гражданской войны", об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T06:37

2020-12-03T06:37

2020-12-03T06:37

европарламент

мид венгрии

служба безопасности украины

нато

венгрия

украина

в мире

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украинские власти своими действиями в Закарпатье создали "ситуацию гражданской войны", об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от венгерских партий "Фидес" и KDNP (Христианско-демократическая народная партия).Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что украинская спецслужба провела обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста."В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье", - говорится в пресс-релизе.Депутаты отметили, что указанные события являются частью "неприемлемого процесса", в ходе которого украинское правительство годами попирает права национальных меньшинств. Депутаты Европарламента назвали нападение политически мотивированным, направленным на запугивание и давление. "В ассоциированной стране Европейского Союза, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие случаи недопустимы, поэтому мы призываем Европейский парламент внести это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания", - указано в заявлении.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20201202/vengriya-1587347659.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/mid-1586305753.html

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европарламент, мид венгрии, служба безопасности украины, нато, венгрия, украина, в мире