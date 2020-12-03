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При взрыве в пригороде английского Бристоля погибли четыре человека
При взрыве в пригороде английского Бристоля погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли и один пострадал в результате мощного взрыва, прогремевшего на складе в пригороде английского Бристоля, сообщается на... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:35
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и один пострадал в результате мощного взрыва, прогремевшего на складе в пригороде английского Бристоля, сообщается на сайте полиции Эйвона и Сомерсета.Ранее сообщалось о трех пострадавших.Точная причина происшествия пока неизвестна, по факту происшествия проведут расследование."Однако мы можем подтвердить, что (происшествие. — Прим. ред.) не рассматривается как инцидент, связанный с терроризмом", — заявил главный инспектор Марк Рунакрес, выразив соболезнования семьям погибших.Взрыв произошел утром около 11:00 по местному времени (14:00 мск) на складе в Авонмуте, в пригороде Бристоля.
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сомерсет, великобритания, бристоль (город), в мире

При взрыве в пригороде английского Бристоля погибли четыре человека

21:35 03.12.2020 (обновлено: 23:36 03.12.2020)
 
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и один пострадал в результате мощного взрыва, прогремевшего на складе в пригороде английского Бристоля, сообщается на сайте полиции Эйвона и Сомерсета.
Ранее сообщалось о трех пострадавших.
Точная причина происшествия пока неизвестна, по факту происшествия проведут расследование.
"Однако мы можем подтвердить, что (происшествие. — Прим. ред.) не рассматривается как инцидент, связанный с терроризмом", — заявил главный инспектор Марк Рунакрес, выразив соболезнования семьям погибших.
Взрыв произошел утром около 11:00 по местному времени (14:00 мск) на складе в Авонмуте, в пригороде Бристоля.
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