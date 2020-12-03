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При взрыве в пригороде английского Бристоля погибли четыре человека

При взрыве в пригороде английского Бристоля погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли и один пострадал в результате мощного взрыва, прогремевшего на складе в пригороде английского Бристоля, сообщается на... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T21:35

2020-12-03T21:35

2020-12-03T23:36

сомерсет

великобритания

бристоль (город)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и один пострадал в результате мощного взрыва, прогремевшего на складе в пригороде английского Бристоля, сообщается на сайте полиции Эйвона и Сомерсета.Ранее сообщалось о трех пострадавших.Точная причина происшествия пока неизвестна, по факту происшествия проведут расследование."Однако мы можем подтвердить, что (происшествие. — Прим. ред.) не рассматривается как инцидент, связанный с терроризмом", — заявил главный инспектор Марк Рунакрес, выразив соболезнования семьям погибших.Взрыв произошел утром около 11:00 по местному времени (14:00 мск) на складе в Авонмуте, в пригороде Бристоля.

https://ria.ru/20201203/vzryv-1587534205.html

сомерсет

великобритания

бристоль (город)

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сомерсет, великобритания, бристоль (город), в мире