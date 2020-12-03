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На трикотажной фабрике в Воронежской области прогремел взрыв
На трикотажной фабрике в Воронежской области прогремел взрыв
Взрыв парогенератора на трикотажной фабрике в Воронежской области, в результате которого пострадали пять человек, разрушил стены котельной и цеха предприятия,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:27
2020-12-03T16:27
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Взрыв парогенератора на трикотажной фабрике в Воронежской области, в результате которого пострадали пять человек, разрушил стены котельной и цеха предприятия, сообщает начавшая проверку по факту случившегося прокуратура области.Хлопок парогенератора на трикотажной фабрике в Борисоглебске произошел около 9.00 мск четверга. По данным следствия, с травмами были госпитализированы две сотрудницы предприятия - 43 и 49 лет. Медики сообщают о пяти пострадавших женщинах, из которых трое госпитализированы, двум оказана помощь амбулаторно."Третьего декабря 2020 года около 08 часов 40 минут в котельной, расположенной на первом этаже выпускного цеха ОАО "Борисоглебский трикотаж", расположенного в городе Борисоглебске, произошел взрыв парогенератора, который повлек частичное разрушение стеновых перегородок котельной и цеха", - сообщает надзорное ведомство.Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности и организации охраны труда на предприятии.Кроме того, по факту происшествия начата доследственная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой.
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воронежская область, происшествия

На трикотажной фабрике в Воронежской области прогремел взрыв

16:27 03.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра "Парус" в Тюмени
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра Парус в Тюмени - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Взрыв парогенератора на трикотажной фабрике в Воронежской области, в результате которого пострадали пять человек, разрушил стены котельной и цеха предприятия, сообщает начавшая проверку по факту случившегося прокуратура области.
Хлопок парогенератора на трикотажной фабрике в Борисоглебске произошел около 9.00 мск четверга. По данным следствия, с травмами были госпитализированы две сотрудницы предприятия - 43 и 49 лет. Медики сообщают о пяти пострадавших женщинах, из которых трое госпитализированы, двум оказана помощь амбулаторно.
"Третьего декабря 2020 года около 08 часов 40 минут в котельной, расположенной на первом этаже выпускного цеха ОАО "Борисоглебский трикотаж", расположенного в городе Борисоглебске, произошел взрыв парогенератора, который повлек частичное разрушение стеновых перегородок котельной и цеха", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности и организации охраны труда на предприятии.
Кроме того, по факту происшествия начата доследственная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой.
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