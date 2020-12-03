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На трикотажной фабрике в Воронежской области прогремел взрыв

На трикотажной фабрике в Воронежской области прогремел взрыв

Взрыв парогенератора на трикотажной фабрике в Воронежской области, в результате которого пострадали пять человек, разрушил стены котельной и цеха предприятия,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:27

2020-12-03T16:27

2020-12-03T16:27

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Взрыв парогенератора на трикотажной фабрике в Воронежской области, в результате которого пострадали пять человек, разрушил стены котельной и цеха предприятия, сообщает начавшая проверку по факту случившегося прокуратура области.Хлопок парогенератора на трикотажной фабрике в Борисоглебске произошел около 9.00 мск четверга. По данным следствия, с травмами были госпитализированы две сотрудницы предприятия - 43 и 49 лет. Медики сообщают о пяти пострадавших женщинах, из которых трое госпитализированы, двум оказана помощь амбулаторно."Третьего декабря 2020 года около 08 часов 40 минут в котельной, расположенной на первом этаже выпускного цеха ОАО "Борисоглебский трикотаж", расположенного в городе Борисоглебске, произошел взрыв парогенератора, который повлек частичное разрушение стеновых перегородок котельной и цеха", - сообщает надзорное ведомство.Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности и организации охраны труда на предприятии.Кроме того, по факту происшествия начата доследственная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой.

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воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия