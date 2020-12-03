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В Москве состоится выставка к столетию Госархива
В Москве состоится выставка к столетию Госархива
Выставка "Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива Российской федерации" открывается в четверг в Москве в Выставочном зале федеральных архивов, там РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T00:08
2020-12-03T12:07
новости культуры
российский госархив (ргаспи)
федеральное архивное агентство (росархив)
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Выставка "Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива Российской федерации" открывается в четверг в Москве в Выставочном зале федеральных архивов, там впервые покажут исторические реликвии, многие из которых ранее не были известны широкой общественности."Экспозиция иллюстрирует более двух веков отечественной истории. Основу выставки составляют уникальные по своей исторической значимости, интересные с точки зрения оформления документы и предметы, в том числе полученные ГА РФ в последние годы. Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей", - сообщила пресс-служба ГА РФ.Посетители выставки, среди прочего, смогут увидеть серебряный ларец работы Ивара Буха, созданный специально для хранения Акта о престолонаследии великого князя Павла Петровича (императора Павла I). Уникальным документом является и подписанная императором Александром I в 1815 году Конституция Царства Польского, для которой изготовили бронзовый ларец по заказу польского сейма. Более 20 килограмм серебра было израсходовано на другой огромный ларец, пожалованный императором Александром I для хранения грамот за военные подвиги Войска Донского, который тоже будет представлен на выставке.Некоторые экспонаты выставки являются произведениями декоративно-прикладного искусства. Среди них – записные книжки российских императриц, украшенные драгоценными камнями, акварельными рисунками, вышивкой. В них же сохранились заметки об известных событиях и людях, а иногда и уникальные автографы – например, стихотворение Александра Пушкина "Полководец", собственноручно записанное поэтом в альбоме великой княгини Елены Павловны. Этот автограф поэта будет показан на выставке вместе с портретом самой княгини, выполненным именитым художником Карлом Брюлловым.В разделах выставки, посвященных советской эпохе и современной истории России, демонстрируются подлинные экземпляры всех конституций РСФСР и СССР, государственные символы РСФСР – флаг и знамя, материалы о секретном расследовании самоубийства Гитлера в 1945 году, личные вещи летчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Коккинаки и космонавта Юрия Батурина.Выставка организована Росархивом и ГА РФ.Государственный архив Российской Федерации - крупнейший федеральный архив страны, в котором хранится около 7 миллионов дел по истории России XIX-XXI веков. Комплектуется документами высших органов государственной власти и управления РФ.
https://ria.ru/20201124/suvorov-1586104415.html
https://ria.ru/20201202/biblioteka-1587403978.html
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новости культуры, российский госархив (ргаспи), федеральное архивное агентство (росархив), москва

В Москве состоится выставка к столетию Госархива

00:08 03.12.2020 (обновлено: 12:07 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Выставка "Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива Российской федерации" открывается в четверг в Москве в Выставочном зале федеральных архивов, там впервые покажут исторические реликвии, многие из которых ранее не были известны широкой общественности.
"Экспозиция иллюстрирует более двух веков отечественной истории. Основу выставки составляют уникальные по своей исторической значимости, интересные с точки зрения оформления документы и предметы, в том числе полученные ГА РФ в последние годы. Особый акцент сделан на предметах живописи и декоративно-прикладного искусства, личных вещах известных исторических деятелей", - сообщила пресс-служба ГА РФ.
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Посетители выставки, среди прочего, смогут увидеть серебряный ларец работы Ивара Буха, созданный специально для хранения Акта о престолонаследии великого князя Павла Петровича (императора Павла I). Уникальным документом является и подписанная императором Александром I в 1815 году Конституция Царства Польского, для которой изготовили бронзовый ларец по заказу польского сейма. Более 20 килограмм серебра было израсходовано на другой огромный ларец, пожалованный императором Александром I для хранения грамот за военные подвиги Войска Донского, который тоже будет представлен на выставке.
Некоторые экспонаты выставки являются произведениями декоративно-прикладного искусства. Среди них – записные книжки российских императриц, украшенные драгоценными камнями, акварельными рисунками, вышивкой. В них же сохранились заметки об известных событиях и людях, а иногда и уникальные автографы – например, стихотворение Александра Пушкина "Полководец", собственноручно записанное поэтом в альбоме великой княгини Елены Павловны. Этот автограф поэта будет показан на выставке вместе с портретом самой княгини, выполненным именитым художником Карлом Брюлловым.
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Выставка организована Росархивом и ГА РФ.
Государственный архив Российской Федерации - крупнейший федеральный архив страны, в котором хранится около 7 миллионов дел по истории России XIX-XXI веков. Комплектуется документами высших органов государственной власти и управления РФ.
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