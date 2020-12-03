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В Дагестане уволили детского хирурга, вымогавшего деньги за операцию
В Дагестане уволили детского хирурга, вымогавшего деньги за операцию
Врач отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы освобождён от должности после вымогательства денег за проведённую операцию, сообщает... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:18
2020-12-03T14:18
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Врач отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы освобождён от должности после вымогательства денег за проведённую операцию, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.В социальных сетях распространяется аудиозапись, на которой слышно, как врач, сделавший ребёнку операцию, требует от родственников пациента выплатить 12 тысяч рублей медперсоналу как дополнительное вознаграждение."Медик, работавший врачом в отделении детской хирургии Дербентской центральной городской больницы, освобожден от занимаемой должности после инцидента с вымогательством денег за проведенное лечение. Недостойное поведение доктора неприемлемо и вызывает только осуждение. В медицине таким людям не место. Ведомством будет организована дополнительная проверка, направленная на выявление других фактов нарушение прав пациентов со стороны данного медработника", – говорится в сообщении.В минздраве напомнили, что в государственных больницах и поликлиниках медицинская помощь пациентам оказывается бесплатно в рамках полиса ОМС. О любых фактах вымогательства денег за проведение лечения, а также за другие медицинские услуги в государственных медучреждениях необходимо сообщать на горячую линию минздрава Дагестана: 8 (8722) 78-03-03.
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республика дагестан, происшествия

В Дагестане уволили детского хирурга, вымогавшего деньги за операцию

14:18 03.12.2020
 
© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Fotolia / edwardolive
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Врач отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы освобождён от должности после вымогательства денег за проведённую операцию, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
В социальных сетях распространяется аудиозапись, на которой слышно, как врач, сделавший ребёнку операцию, требует от родственников пациента выплатить 12 тысяч рублей медперсоналу как дополнительное вознаграждение.
"Медик, работавший врачом в отделении детской хирургии Дербентской центральной городской больницы, освобожден от занимаемой должности после инцидента с вымогательством денег за проведенное лечение. Недостойное поведение доктора неприемлемо и вызывает только осуждение. В медицине таким людям не место. Ведомством будет организована дополнительная проверка, направленная на выявление других фактов нарушение прав пациентов со стороны данного медработника", – говорится в сообщении.
В минздраве напомнили, что в государственных больницах и поликлиниках медицинская помощь пациентам оказывается бесплатно в рамках полиса ОМС. О любых фактах вымогательства денег за проведение лечения, а также за другие медицинские услуги в государственных медучреждениях необходимо сообщать на горячую линию минздрава Дагестана: 8 (8722) 78-03-03.
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