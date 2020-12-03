https://ria.ru/20201203/vymogatelstvo-1587506673.html

В Дагестане уволили детского хирурга, вымогавшего деньги за операцию

В Дагестане уволили детского хирурга, вымогавшего деньги за операцию

Врач отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы освобождён от должности после вымогательства денег за проведённую операцию, сообщает... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:18

2020-12-03T14:18

2020-12-03T14:18

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Врач отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы освобождён от должности после вымогательства денег за проведённую операцию, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.В социальных сетях распространяется аудиозапись, на которой слышно, как врач, сделавший ребёнку операцию, требует от родственников пациента выплатить 12 тысяч рублей медперсоналу как дополнительное вознаграждение."Медик, работавший врачом в отделении детской хирургии Дербентской центральной городской больницы, освобожден от занимаемой должности после инцидента с вымогательством денег за проведенное лечение. Недостойное поведение доктора неприемлемо и вызывает только осуждение. В медицине таким людям не место. Ведомством будет организована дополнительная проверка, направленная на выявление других фактов нарушение прав пациентов со стороны данного медработника", – говорится в сообщении.В минздраве напомнили, что в государственных больницах и поликлиниках медицинская помощь пациентам оказывается бесплатно в рамках полиса ОМС. О любых фактах вымогательства денег за проведение лечения, а также за другие медицинские услуги в государственных медучреждениях необходимо сообщать на горячую линию минздрава Дагестана: 8 (8722) 78-03-03.

https://ria.ru/20201130/vymogatelstvo-1586984063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия