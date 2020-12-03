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Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днем
Власти Ставрополья на основе мнения жителей региона решили сделать 31 декабря выходным, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T23:07
2020-12-03T23:07
2020-12-03T23:07
владимир владимиров
ставропольский край
общество
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ПЯТИГОРСК, 3 дек - РИА Новости. Власти Ставрополья на основе мнения жителей региона решили сделать 31 декабря выходным, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Благодарю всех, кто принял участие в голосовании о возможности объявления 31 декабря 2020 года нерабочим днем. Голосов и просто комментариев было очень много. Как и в прошлом году, абсолютное большинство - за выходной. Так тому и быть", - написал Владимиров в Instagram.По его словам, с соответствующим предложением власти обратятся к работодателям в организациях всех форм собственности в крае."Поручил подготовить необходимый правовой акт. После его подписания и опубликования последний четверг этого года на Ставрополье официально станет нерабочим", - отметил Владимиров.
https://ria.ru/20201203/vykhodnoy-1587558253.html
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владимир владимиров, ставропольский край, общество