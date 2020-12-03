https://ria.ru/20201203/vykhodnoy-1587558253.html

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря в Крыму выходным днем, мотивируя решение в том числе эпидемиологической обстановкой. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:32

2020-12-03T18:32

2020-12-03T18:48

россия

сергей аксенов (политик)

новый год

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря в Крыму выходным днем, мотивируя решение в том числе эпидемиологической обстановкой.Ранее объявили 31 декабря выходным днем губернаторы Белгородской, Курской и Владимирской областей."Принято решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также всех работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонаткте".Глава Крыма мотивировал свое решение тем, что в этот день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами."Новый год - семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. В очередной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год", - добавил Аксенов, отметив, что указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря будет опубликован на портале правительства региона.Аксенов в первый раз объявлял выходным днем для госслужащих 31 декабря в 2019 году.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583339700.html

https://ria.ru/20201126/deputat-1586485105.html

россия

республика крым

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россия, сергей аксенов (политик), новый год, республика крым