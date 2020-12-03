Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/vykhodnoy-1587558253.html
В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря в Крыму выходным днем, мотивируя решение в том числе эпидемиологической обстановкой. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:32
2020-12-03T18:48
россия
сергей аксенов (политик)
новый год
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/104158/22/1041582249_0:0:3180:1789_1400x0_80_0_0_5b5cc43586495609d5408ba45ad5eb48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря в Крыму выходным днем, мотивируя решение в том числе эпидемиологической обстановкой.Ранее объявили 31 декабря выходным днем губернаторы Белгородской, Курской и Владимирской областей."Принято решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также всех работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонаткте".Глава Крыма мотивировал свое решение тем, что в этот день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами."Новый год - семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. В очередной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год", - добавил Аксенов, отметив, что указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря будет опубликован на портале правительства региона.Аксенов в первый раз объявлял выходным днем для госслужащих 31 декабря в 2019 году.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583339700.html
https://ria.ru/20201126/deputat-1586485105.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/104158/22/1041582249_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_432e34db1827b17598fa33a784b3c318.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей аксенов (политик), новый год, республика крым

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

18:32 03.12.2020 (обновлено: 18:48 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкГлавная городская елка в Севастополе
Главная городская елка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря в Крыму выходным днем, мотивируя решение в том числе эпидемиологической обстановкой.
Ранее объявили 31 декабря выходным днем губернаторы Белгородской, Курской и Владимирской областей.
"Принято решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также всех работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонаткте".
Глава Крыма мотивировал свое решение тем, что в этот день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами.
Первая страница газеты о президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 12:01Выборы президента США — 2020
Опрос показал, сколько россиян следят за президентскими выборами в США
"Новый год - семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. В очередной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год", - добавил Аксенов, отметив, что указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря будет опубликован на портале правительства региона.
Аксенов в первый раз объявлял выходным днем для госслужащих 31 декабря в 2019 году.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 17:25
Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
 
РоссияСергей Аксенов (политик)Новый годРеспублика Крым
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Boeing 747 повторно совершил вынужденную посадку в Новосибирске
09:28В России провели более 78,2 миллиона тестов на коронавирус
09:25Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
09:24Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем
09:22В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
Лента новостейМолния