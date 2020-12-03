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Трамп заявил, что процесс подсчета голосов должен продолжаться
Трамп заявил, что процесс подсчета голосов должен продолжаться
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчета голосов на выборах должен продолжаться, и обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T00:32
2020-12-03T00:32
2020-12-03T00:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчета голосов на выборах должен продолжаться, и обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней.Полная версия обращения Трампа занимает 46 минут.По заявлению Трампа, он "намерен защитить систему выборов".Трамп вновь обвинил демократов в махинациях на выборах президента. По его словам, он намерен "продемонстрировать огромное мошенничество и махинации" на выборах."Они (демократы) действовали так, как если бы они уже знали, какой будет результат. У них, похоже, все было обеспечено, что очень печально для нашей страны. Это все было очень, очень странно", - сказал Трамп.Трамп не признает поражения на выборах, на которых, по предварительным данным, победил демократ Джо Байден. Юристы Трампа оспаривают результаты выборов в судах ряда штатов. До настоящего времени суды не подтвердили обвинения Трампа и не нашли данных о существенных нарушениях на выборах.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что процесс подсчета голосов на выборах должен продолжаться, и обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней.
"Нужно позволить продолжаться конституционному процессу. Мы будем защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один из законных бюллетеней не был подсчитан", - заявил Трамп в видео, которое он выложил в Twitter.
Полная версия обращения Трампа занимает 46 минут.
По заявлению Трампа, он "намерен защитить систему выборов".
Трамп вновь обвинил демократов в махинациях на выборах президента. По его словам, он намерен "продемонстрировать огромное мошенничество и махинации" на выборах.
"Они (демократы) действовали так, как если бы они уже знали, какой будет результат. У них, похоже, все было обеспечено, что очень печально для нашей страны. Это все было очень, очень странно", - сказал Трамп.
Трамп не признает поражения на выборах, на которых, по предварительным данным, победил демократ Джо Байден. Юристы Трампа оспаривают результаты выборов в судах ряда штатов. До настоящего времени суды не подтвердили обвинения Трампа и не нашли данных о существенных нарушениях на выборах.