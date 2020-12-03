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Трамп заявил, что процесс подсчета голосов должен продолжаться

Трамп заявил, что процесс подсчета голосов должен продолжаться

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчета голосов на выборах должен продолжаться, и обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T00:32

2020-12-03T00:32

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс подсчета голосов на выборах должен продолжаться, и обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней.Полная версия обращения Трампа занимает 46 минут.По заявлению Трампа, он "намерен защитить систему выборов".Трамп вновь обвинил демократов в махинациях на выборах президента. По его словам, он намерен "продемонстрировать огромное мошенничество и махинации" на выборах."Они (демократы) действовали так, как если бы они уже знали, какой будет результат. У них, похоже, все было обеспечено, что очень печально для нашей страны. Это все было очень, очень странно", - сказал Трамп.Трамп не признает поражения на выборах, на которых, по предварительным данным, победил демократ Джо Байден. Юристы Трампа оспаривают результаты выборов в судах ряда штатов. До настоящего времени суды не подтвердили обвинения Трампа и не нашли данных о существенных нарушениях на выборах.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире