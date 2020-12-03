https://ria.ru/20201203/voz-1587522268.html

ВОЗ выступила против иммунных паспортов

ВОЗ выступила против иммунных паспортов

Всемирная организация здравоохранения выступает против введения иммунных паспортов для людей, которые уже получили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:33

2020-12-03T15:33

2020-12-03T15:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

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ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения выступает против введения иммунных паспортов для людей, которые уже получили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 после начала массовой вакцинации населения, заявила на брифинге в четверг старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Кетрин Смолвуд."На данный момент рекомендации ВОЗ не изменились, мы не рекомендуем введение иммунных паспортов, мы также не рекомендуем тестирование (в аэропортах – ред.) в качестве меры предупреждения передачи вируса через границы. Мы рекомендуем странам смотреть на данные по передаче вируса как на их собственной территории, так и за рубежом, и исходя их этого выпускать рекомендации по путешествиям", - сказала она.В тоже время для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время есть у организации и показывает заражения вирусом по всему миру.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/prichina-1587026141.html

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586090201.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, здоровье - общество, воз, в мире