Антонов заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с США
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россия хочет сохранить ДСНВ не для того, чтобы зафиксировать какие-либо "псевдопреимущества", и не собирается ввязываться в гонку вооружений, которой ей открыто угрожают, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы никогда не скрывали, что хотели бы сохранить ДСНВ, но не для того, чтобы зафиксировать какие-то псевдопреимущества. А для того, чтобы не допустить обрушения отношений между Россией и США в области стратегической безопасности. Нам нужно время для выработки новых договоренностей, которые бы учитывали появившиеся за последние годы новые вызовы и угрозы безопасности", - сказал Антонов в ходе онлайн-конференции.
Он подчеркнул, что поэтому Россия ранее предлагала США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях без предварительных условий, отложив в сторону свои озабоченности относительно некоторых процедур выполнения США своих обязательств по соглашению.
"Россия – предсказуемая ядерная держава. При любых обстоятельствах мы не будем ввязываться в гонку вооружений, которой нам открыто угрожают. Мы ответственно относимся к своей роли гаранта международной безопасности и сделаем все необходимое для сохранения стратегической безопасности. В первую очередь, с точки зрения обороны российского государства даже в условиях отсутствия данного соглашения", - подчеркнул посол.
По словам Антонова, приоритетом России является подключение к переговорам по контролю над вооружениями Великобритании и Франции. "При этом исходим из того, что принуждение кого-либо к участию в подобных дискуссиях – контрпродуктивный подход. Результатом любых переговоров должно быть укрепление национальной безопасности всех стран при более низком уровне находящихся у них вооружений. Мы к такой работе готовы", - сказал он.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.