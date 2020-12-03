https://ria.ru/20201203/vooruzheniya-1587434965.html

Антонов заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с США

Антонов заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с США

Россия хочет сохранить ДСНВ не для того, чтобы зафиксировать какие-либо "псевдопреимущества", и не собирается ввязываться в гонку вооружений, которой ей открыто РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T00:50

2020-12-03T00:50

2020-12-03T00:50

россия

анатолий антонов

сша

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россия хочет сохранить ДСНВ не для того, чтобы зафиксировать какие-либо "псевдопреимущества", и не собирается ввязываться в гонку вооружений, которой ей открыто угрожают, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Он подчеркнул, что поэтому Россия ранее предлагала США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях без предварительных условий, отложив в сторону свои озабоченности относительно некоторых процедур выполнения США своих обязательств по соглашению.По словам Антонова, приоритетом России является подключение к переговорам по контролю над вооружениями Великобритании и Франции. "При этом исходим из того, что принуждение кого-либо к участию в подобных дискуссиях – контрпродуктивный подход. Результатом любых переговоров должно быть укрепление национальной безопасности всех стран при более низком уровне находящихся у них вооружений. Мы к такой работе готовы", - сказал он.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583969222.html

https://ria.ru/20201106/gonka-1583411825.html

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россия, анатолий антонов, сша, в мире