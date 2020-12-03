https://ria.ru/20201203/volonter-1587543098.html

Волонтеров предложили включить в первую группу для вакцинации от COVID-19

Волонтеров предложили включить в первую группу для вакцинации от COVID-19

"Молодая Гвардия Единой России" предлагает включить волонтеров в первую группу для вакцинации от коронавируса, сообщил председатель координационного совета... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:01

2020-12-03T17:01

2020-12-03T17:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виталий давыдов

здоровье - общество

молодая гвардия единой россии

сергей собянин

владимир путин

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" предлагает включить волонтеров в первую группу для вакцинации от коронавируса, сообщил председатель координационного совета движения Денис Давыдов."По всей России работают десятки тысяч волонтёров, в том числе активисты "Молодой Гвардии", все они принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ежедневно доставляют продукты питания и медикаменты пожилым людям, больным, находящимся на самоизоляции, контактируют с большим количеством людей. Считаю, что к категориям первой группы должны быть добавлены для добровольного привития волонтеры", - цитирует Давыдова пресс-служба МГЕР.Накануне президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/dokumenty-1587498809.html

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587495570.html

москва

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виталий давыдов, здоровье - общество, молодая гвардия единой россии, сергей собянин, владимир путин, москва, общество