Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/volonter-1587543098.html
Волонтеров предложили включить в первую группу для вакцинации от COVID-19
Волонтеров предложили включить в первую группу для вакцинации от COVID-19
"Молодая Гвардия Единой России" предлагает включить волонтеров в первую группу для вакцинации от коронавируса, сообщил председатель координационного совета... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:01
2020-12-03T17:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виталий давыдов
здоровье - общество
молодая гвардия единой россии
сергей собянин
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_0:201:3034:1908_1400x0_80_0_0_799ce1cc18dec64934762175f50ef5ba.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" предлагает включить волонтеров в первую группу для вакцинации от коронавируса, сообщил председатель координационного совета движения Денис Давыдов."По всей России работают десятки тысяч волонтёров, в том числе активисты "Молодой Гвардии", все они принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ежедневно доставляют продукты питания и медикаменты пожилым людям, больным, находящимся на самоизоляции, контактируют с большим количеством людей. Считаю, что к категориям первой группы должны быть добавлены для добровольного привития волонтеры", - цитирует Давыдова пресс-служба МГЕР.Накануне президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/dokumenty-1587498809.html
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587495570.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_305:0:3034:2047_1400x0_80_0_0_a46b532511de7dce95254f2e5a977c4c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виталий давыдов, здоровье - общество, молодая гвардия единой россии, сергей собянин, владимир путин, москва, общество

Волонтеров предложили включить в первую группу для вакцинации от COVID-19

17:01 03.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" предлагает включить волонтеров в первую группу для вакцинации от коронавируса, сообщил председатель координационного совета движения Денис Давыдов.
"По всей России работают десятки тысяч волонтёров, в том числе активисты "Молодой Гвардии", все они принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ежедневно доставляют продукты питания и медикаменты пожилым людям, больным, находящимся на самоизоляции, контактируют с большим количеством людей. Считаю, что к категориям первой группы должны быть добавлены для добровольного привития волонтеры", - цитирует Давыдова пресс-служба МГЕР.
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 13:41Распространение нового коронавируса
Москвичам рассказали о необходимых документах для вакцинации от COVID-19
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медсестра в процедурном кабинете городской поликлиники №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 13:29Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал о готовности Москвы к вакцинации от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виталий ДавыдовЗдоровье - ОбществоМолодая гвардия Единой РоссииСергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Boeing 747 повторно совершил вынужденную посадку в Новосибирске
09:28В России провели более 78,2 миллиона тестов на коронавирус
09:25Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
09:24Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем
09:22В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
Лента новостейМолния