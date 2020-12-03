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Счетная палата назвала главный источник загрязнения Волги
Счетная палата назвала главный источник загрязнения Волги
Сброс загрязненных сточных вод в Волгу с 1990-х годов снизился более чем вдвое, но на качество воды в реке это не повлияло, поскольку основной объем... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T00:30
2020-12-03T00:30
россия
счетная палата рф
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сброс загрязненных сточных вод в Волгу с 1990-х годов снизился более чем вдвое, но на качество воды в реке это не повлияло, поскольку основной объем загрязняющих веществ попадает в нее диффузным стоком с сельхозполей, промплощадок, населенных пунктов, дорог, а этот источник является неконтролируемым, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"."Большинство водотоков и водоемов бассейна Волги на протяжении десятилетий характеризуются 3 и 4 классами качества воды ("загрязненная" и "грязная"). Наиболее напряженная ситуация сложилась в бассейне реки Оки, главным образом в реках Москва и Клязьма", - отмечают аудиторы. Основными загрязняющими веществами речного бассейна являются соединения железа, меди, нефтепродукты, фенолы, органические вещества (по БПК и ХПК), аммонийный и нитритный азот, соединения цинка и марганца.В прошлом году, отмечает СП, общий объем сброшенных загрязненных вод в бассейн реки Волги составил 4,7 миллиона кубометров, из них на предприятия ЖКХ пришлось 3,8 миллиона кубометров – на 0,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2018 году. Сокращение произошло за счет введения новых мощностей очистных сооружений в объеме 0,19 миллиона кубов. При этом 45,7% общего стока загрязненных сточных вод предприятий ЖКХ обеспечили крупнейшие водоканалы Москвы (31,6%), Нижнего Новгорода (6,1%), Самары (4,1%) и Казани (3,9%).Мероприятия проекта "Оздоровление Волги" в первую очередь направлены на сокращение доли загрязненных сточных вод, что, по мнению аудиторов, не изменит ситуацию с качеством воды в реке. В проекте предусмотрена и разработка специальной концепции по снижению диффузных стоков. "Однако механизм реализации подходов указанной концепции в проекте не предусмотрен, в связи с чем рассматривать федеральный проект как эффективный механизм решения проблемы диффузного стока не следует", - говорится в заключении.Волга – крупнейшая река России. Ее протяженность составляет 3 690 км. На территории бассейна Волги проживает более 40% населения страны, сосредоточено около 45% промышленного и 50% сельскохозяйственного производства.
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россия, счетная палата рф, общество

Счетная палата назвала главный источник загрязнения Волги

00:30 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповМинприроды назвало самые загрязненные водоемы России
Минприроды назвало самые загрязненные водоемы России - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сброс загрязненных сточных вод в Волгу с 1990-х годов снизился более чем вдвое, но на качество воды в реке это не повлияло, поскольку основной объем загрязняющих веществ попадает в нее диффузным стоком с сельхозполей, промплощадок, населенных пунктов, дорог, а этот источник является неконтролируемым, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки реализации федерального проекта "Оздоровление Волги".
"Многолетние наблюдения свидетельствуют о снижении с 1990-х годов объемов сброса загрязненных сточных вод (сосредоточенное загрязнение) более чем в два раза, что существенно не повлияло на качество воды в бассейне", - говорится в отчете. "Экспертным сообществом ставится под сомнение решающая роль выпусков сточных вод в формировании качества воды в масштабе бассейна реки Волги", - отмечает СП. Аудиторы ссылаются на данные, согласно которым, значительное количество загрязняющих веществ поступает в реку с диффузным стоком - то есть с сельхозполей, промплощадок, территорий населенных пунктов, дорог, судоходства, - который является стихийным и неконтролируемым.
"Большинство водотоков и водоемов бассейна Волги на протяжении десятилетий характеризуются 3 и 4 классами качества воды ("загрязненная" и "грязная"). Наиболее напряженная ситуация сложилась в бассейне реки Оки, главным образом в реках Москва и Клязьма", - отмечают аудиторы. Основными загрязняющими веществами речного бассейна являются соединения железа, меди, нефтепродукты, фенолы, органические вещества (по БПК и ХПК), аммонийный и нитритный азот, соединения цинка и марганца.
Понижение уровня воды в Волге - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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На Волге теплоход и баржа с мазутом сели на мель возле Нижнего Новгорода
В прошлом году, отмечает СП, общий объем сброшенных загрязненных вод в бассейн реки Волги составил 4,7 миллиона кубометров, из них на предприятия ЖКХ пришлось 3,8 миллиона кубометров – на 0,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2018 году. Сокращение произошло за счет введения новых мощностей очистных сооружений в объеме 0,19 миллиона кубов. При этом 45,7% общего стока загрязненных сточных вод предприятий ЖКХ обеспечили крупнейшие водоканалы Москвы (31,6%), Нижнего Новгорода (6,1%), Самары (4,1%) и Казани (3,9%).
Мероприятия проекта "Оздоровление Волги" в первую очередь направлены на сокращение доли загрязненных сточных вод, что, по мнению аудиторов, не изменит ситуацию с качеством воды в реке. В проекте предусмотрена и разработка специальной концепции по снижению диффузных стоков. "Однако механизм реализации подходов указанной концепции в проекте не предусмотрен, в связи с чем рассматривать федеральный проект как эффективный механизм решения проблемы диффузного стока не следует", - говорится в заключении.
Волга – крупнейшая река России. Ее протяженность составляет 3 690 км. На территории бассейна Волги проживает более 40% населения страны, сосредоточено около 45% промышленного и 50% сельскохозяйственного производства.
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