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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/vaktsiny-1587579882.html
Попова рассказала о еще десяти вакцинах, разрабатываемых в России
Попова рассказала о еще десяти вакцинах, разрабатываемых в России
Помимо вакцин от коронавируса центра Гамалеи, центра "Вектор" и центра Чумакова в России сегодня разрабатывается ещё не меньше 10 препаратов, заявила глава... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:07
2020-12-03T21:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помимо вакцин от коронавируса центра Гамалеи, центра "Вектор" и центра Чумакова в России сегодня разрабатывается ещё не меньше 10 препаратов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Их не меньше 10 в стране сегодня разрабатывается, не меньше", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, сколько ещё вакцин разрабатываются в РФ, помимо трех известных.Она уточнила, что в "Векторе" разрабатывается еще три вакцины. "Мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина объединенная против гриппа и коронавируса. На основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня", - пояснила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о еще десяти вакцинах, разрабатываемых в России

21:07 03.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помимо вакцин от коронавируса центра Гамалеи, центра "Вектор" и центра Чумакова в России сегодня разрабатывается ещё не меньше 10 препаратов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Их не меньше 10 в стране сегодня разрабатывается, не меньше", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, сколько ещё вакцин разрабатываются в РФ, помимо трех известных.
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Она уточнила, что в "Векторе" разрабатывается еще три вакцины. "Мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина объединенная против гриппа и коронавируса. На основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня", - пояснила Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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