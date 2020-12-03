https://ria.ru/20201203/vaktsiny-1587579882.html

Попова рассказала о еще десяти вакцинах, разрабатываемых в России

Попова рассказала о еще десяти вакцинах, разрабатываемых в России

Помимо вакцин от коронавируса центра Гамалеи, центра "Вектор" и центра Чумакова в России сегодня разрабатывается ещё не меньше 10 препаратов, заявила глава... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T21:07

2020-12-03T21:07

2020-12-03T21:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помимо вакцин от коронавируса центра Гамалеи, центра "Вектор" и центра Чумакова в России сегодня разрабатывается ещё не меньше 10 препаратов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Их не меньше 10 в стране сегодня разрабатывается, не меньше", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, сколько ещё вакцин разрабатываются в РФ, помимо трех известных.Она уточнила, что в "Векторе" разрабатывается еще три вакцины. "Мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина объединенная против гриппа и коронавируса. На основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня", - пояснила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587442000.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество