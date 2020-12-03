https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587508283.html

В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от коронавируса

В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от коронавируса

В Совете Федерации уже начата организованная вакцинация сенаторов от коронавируса как "Спутником V", так и "ЭпиВакКороной", сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:25

2020-12-03T14:25

2020-12-03T14:55

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Совете Федерации уже начата организованная вакцинация сенаторов от коронавируса как "Спутником V", так и "ЭпиВакКороной", сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Вакцинация уже начата, есть возможность сделать прививку как "Спутника V", так и "ЭпиВакКороны", - сообщил он.По словам Тимченко, вакцинация проводится в двух ведомственных поликлиниках неподалеку от здания Совфеда.Он уточнил, что желание сделать прививку изъявили 86 сенаторов, ряд из них имеют противопоказания: некоторые старше 65 лет или имеют хронические заболевания. В этом случае от них требуется письменное заявление, что они знают о противопоказаниях и понимают свою ответственность."С учетом заявления президента РФ Владимира Путина о начинающейся в ближайшее время масштабной вакцинации россиян, доступ к прививке от коронавируса - это не исключительное право сенаторов, а возможность любого россиянина", - отметил Тимченко.Также среди противопоказаний к вакцинации, сообщил сенатор, наличие антител к коронавирусу. "Ее не рекомендуется делать тем, кто перенес заболевание и имеет иммунитет", - добавил глава комитета."Вакцинация - это сугубо добровольное дело для сенаторов, для них лишь созданы условия для прививки", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587495830.html

https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587383472.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, общество