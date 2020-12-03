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https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587508283.html
В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от коронавируса
В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от коронавируса
В Совете Федерации уже начата организованная вакцинация сенаторов от коронавируса как "Спутником V", так и "ЭпиВакКороной", сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:25
2020-12-03T14:55
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Совете Федерации уже начата организованная вакцинация сенаторов от коронавируса как "Спутником V", так и "ЭпиВакКороной", сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Вакцинация уже начата, есть возможность сделать прививку как "Спутника V", так и "ЭпиВакКороны", - сообщил он.По словам Тимченко, вакцинация проводится в двух ведомственных поликлиниках неподалеку от здания Совфеда.Он уточнил, что желание сделать прививку изъявили 86 сенаторов, ряд из них имеют противопоказания: некоторые старше 65 лет или имеют хронические заболевания. В этом случае от них требуется письменное заявление, что они знают о противопоказаниях и понимают свою ответственность."С учетом заявления президента РФ Владимира Путина о начинающейся в ближайшее время масштабной вакцинации россиян, доступ к прививке от коронавируса - это не исключительное право сенаторов, а возможность любого россиянина", - отметил Тимченко.Также среди противопоказаний к вакцинации, сообщил сенатор, наличие антител к коронавирусу. "Ее не рекомендуется делать тем, кто перенес заболевание и имеет иммунитет", - добавил глава комитета."Вакцинация - это сугубо добровольное дело для сенаторов, для них лишь созданы условия для прививки", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587495830.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, общество

В Совфеде рассказали о вакцинации сенаторов от коронавируса

14:25 03.12.2020 (обновлено: 14:55 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Совете Федерации уже начата организованная вакцинация сенаторов от коронавируса как "Спутником V", так и "ЭпиВакКороной", сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Вакцинация уже начата, есть возможность сделать прививку как "Спутника V", так и "ЭпиВакКороны", - сообщил он.
По словам Тимченко, вакцинация проводится в двух ведомственных поликлиниках неподалеку от здания Совфеда.
Он уточнил, что желание сделать прививку изъявили 86 сенаторов, ряд из них имеют противопоказания: некоторые старше 65 лет или имеют хронические заболевания. В этом случае от них требуется письменное заявление, что они знают о противопоказаниях и понимают свою ответственность.
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"С учетом заявления президента РФ Владимира Путина о начинающейся в ближайшее время масштабной вакцинации россиян, доступ к прививке от коронавируса - это не исключительное право сенаторов, а возможность любого россиянина", - отметил Тимченко.
Также среди противопоказаний к вакцинации, сообщил сенатор, наличие антител к коронавирусу. "Ее не рекомендуется делать тем, кто перенес заболевание и имеет иммунитет", - добавил глава комитета.
"Вакцинация - это сугубо добровольное дело для сенаторов, для них лишь созданы условия для прививки", - сказал он.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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