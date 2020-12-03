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Российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию
Российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию
В Сербию на экспертизу национальным органам здравоохранения доставлены образцы вакцины "Спутник V" из РФ, подтвердил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T23:49
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ана брнабич
александр вучич
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
белград (город)
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. В Сербию на экспертизу национальным органам здравоохранения доставлены образцы вакцины "Спутник V" из РФ, подтвердил президент страны Александр Вучич.Сербские СМИ вечером в четверг сообщили о прибытии 20 доз российской вакцины в Белград. Сербский лидер подтвердил их сообщения в эфире национального телевидения."Первые 20 доз прибыли в Сербию, где пройдут испытание в институте вирусологии" Торлак". Агентство безопасности и информации доставило их туда, и наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают и скажут, можем ли мы их принять или нет", - заявил сербский лидер в эфире национального ТВ.Сербский премьер Ана Брнабич заявила ранее, что официальный Белград заинтересован рассмотреть возможность совместного производства вакцины против COVID-19 с Россией. В минувший понедельник состоялись переговоры по видеосвязи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с председателем правительства Сербии. Минпромторг РФ сообщил по итогам, что партия вакцины "Спутник V" от коронавируса для лабораторных исследований поступит в страну до конца текущей недели.Президент Сербии Александр Вучич рассказал в начале ноября, что власти Сербии еще в сентябре заключили соглашение о неразглашении (NDA) с производителями вакцины из России и ожидают ее окончательной регистрации и предложения по договору.
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ана брнабич, александр вучич, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), белград (город), в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сербия

Российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию

23:49 03.12.2020 (обновлено: 00:03 04.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : РФПИ
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БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. В Сербию на экспертизу национальным органам здравоохранения доставлены образцы вакцины "Спутник V" из РФ, подтвердил президент страны Александр Вучич.
Сербские СМИ вечером в четверг сообщили о прибытии 20 доз российской вакцины в Белград. Сербский лидер подтвердил их сообщения в эфире национального телевидения.
"Первые 20 доз прибыли в Сербию, где пройдут испытание в институте вирусологии" Торлак". Агентство безопасности и информации доставило их туда, и наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают и скажут, можем ли мы их принять или нет", - заявил сербский лидер в эфире национального ТВ.
Сербский премьер Ана Брнабич заявила ранее, что официальный Белград заинтересован рассмотреть возможность совместного производства вакцины против COVID-19 с Россией. В минувший понедельник состоялись переговоры по видеосвязи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с председателем правительства Сербии. Минпромторг РФ сообщил по итогам, что партия вакцины "Спутник V" от коронавируса для лабораторных исследований поступит в страну до конца текущей недели.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал в начале ноября, что власти Сербии еще в сентябре заключили соглашение о неразглашении (NDA) с производителями вакцины из России и ожидают ее окончательной регистрации и предложения по договору.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаАна БрнабичАлександр ВучичЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Белград (город)В миреКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сербия
 
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