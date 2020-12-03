Российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию
23:49 03.12.2020 (обновлено: 00:03 04.12.2020)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. В Сербию на экспертизу национальным органам здравоохранения доставлены образцы вакцины "Спутник V" из РФ, подтвердил президент страны Александр Вучич.
Сербские СМИ вечером в четверг сообщили о прибытии 20 доз российской вакцины в Белград. Сербский лидер подтвердил их сообщения в эфире национального телевидения.
"Первые 20 доз прибыли в Сербию, где пройдут испытание в институте вирусологии" Торлак". Агентство безопасности и информации доставило их туда, и наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают и скажут, можем ли мы их принять или нет", - заявил сербский лидер в эфире национального ТВ.
Сербский премьер Ана Брнабич заявила ранее, что официальный Белград заинтересован рассмотреть возможность совместного производства вакцины против COVID-19 с Россией. В минувший понедельник состоялись переговоры по видеосвязи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с председателем правительства Сербии. Минпромторг РФ сообщил по итогам, что партия вакцины "Спутник V" от коронавируса для лабораторных исследований поступит в страну до конца текущей недели.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал в начале ноября, что власти Сербии еще в сентябре заключили соглашение о неразглашении (NDA) с производителями вакцины из России и ожидают ее окончательной регистрации и предложения по договору.
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