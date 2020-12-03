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Российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию

Российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию

В Сербию на экспертизу национальным органам здравоохранения доставлены образцы вакцины "Спутник V" из РФ, подтвердил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T23:49

2020-12-03T23:49

2020-12-04T00:03

ана брнабич

александр вучич

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

белград (город)

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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БЕЛГРАД, 3 дек – РИА Новости. В Сербию на экспертизу национальным органам здравоохранения доставлены образцы вакцины "Спутник V" из РФ, подтвердил президент страны Александр Вучич.Сербские СМИ вечером в четверг сообщили о прибытии 20 доз российской вакцины в Белград. Сербский лидер подтвердил их сообщения в эфире национального телевидения."Первые 20 доз прибыли в Сербию, где пройдут испытание в институте вирусологии" Торлак". Агентство безопасности и информации доставило их туда, и наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают и скажут, можем ли мы их принять или нет", - заявил сербский лидер в эфире национального ТВ.Сербский премьер Ана Брнабич заявила ранее, что официальный Белград заинтересован рассмотреть возможность совместного производства вакцины против COVID-19 с Россией. В минувший понедельник состоялись переговоры по видеосвязи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с председателем правительства Сербии. Минпромторг РФ сообщил по итогам, что партия вакцины "Спутник V" от коронавируса для лабораторных исследований поступит в страну до конца текущей недели.Президент Сербии Александр Вучич рассказал в начале ноября, что власти Сербии еще в сентябре заключили соглашение о неразглашении (NDA) с производителями вакцины из России и ожидают ее окончательной регистрации и предложения по договору.

белград (город)

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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