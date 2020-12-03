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https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587536858.html
РФПИ получил заявки на приобретение вакцины "Спутник V" из более 50 стран
РФПИ получил заявки на приобретение вакцины "Спутник V" из более 50 стран
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран, сообщила на РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:35
2020-12-03T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мария захарова
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
генеральная ассамблея оон
общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что в среду на полях 31-й специальной сессии Генассамблеи ООН состоялась презентация российской вакцины, которая вызвала большой интерес у международных партнеров."Я хотела бы сказать еще несколько слов относительно работы Российского фонда прямых инвестиций и Института Гамалеи. Работают они не только над расширением производства упомянутой вакцины "Спутник V" для массовой вакцинации в России, но и над осуществлением технологического перехода к запуску производства российского препарата на зарубежных площадках и его поставке на международные рынки", — сказала Захарова.Накануне постпредство России при ООН и Минздрав представили российский препарат на виртуальном мероприятии "Спутник V: вакцина от COVID-19". Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пострегистрационные испытания проходят в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, кроме того, обсуждается вопрос проведения испытаний в Бразилии и других странах. Он подчеркнул, что "Спутник V" показал "мощный иммунный ответ и ответ антител".В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев добавил, что РФПИ подал заявку на одобрение "Спутник V" в 40 странах и работает с регуляторами в этих государствах. Он рассказал, что вакцина будет стоить менее десяти долларов за дозу, "что гораздо дешевле некоторых вакцин на основе мРНК"."Спутник V"Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Президент Владимир Путин в среду поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой на следующей неделе начать масштабную вакцинацию россиян из групп риска, "прежде всего — врачей и учителей". Процедура будет добровольной и бесплатной.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/prezentatsiya-1587413477.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, общество

РФПИ получил заявки на приобретение вакцины "Спутник V" из более 50 стран

16:35 03.12.2020 (обновлено: 17:23 03.12.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что в среду на полях 31-й специальной сессии Генассамблеи ООН состоялась презентация российской вакцины, которая вызвала большой интерес у международных партнеров.
"Я хотела бы сказать еще несколько слов относительно работы Российского фонда прямых инвестиций и Института Гамалеи. Работают они не только над расширением производства упомянутой вакцины "Спутник V" для массовой вакцинации в России, но и над осуществлением технологического перехода к запуску производства российского препарата на зарубежных площадках и его поставке на международные рынки", — сказала Захарова.
Накануне постпредство России при ООН и Минздрав представили российский препарат на виртуальном мероприятии "Спутник V: вакцина от COVID-19". Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пострегистрационные испытания проходят в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, кроме того, обсуждается вопрос проведения испытаний в Бразилии и других странах. Он подчеркнул, что "Спутник V" показал "мощный иммунный ответ и ответ антител".
В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев добавил, что РФПИ подал заявку на одобрение "Спутник V" в 40 странах и работает с регуляторами в этих государствах. Он рассказал, что вакцина будет стоить менее десяти долларов за дозу, "что гораздо дешевле некоторых вакцин на основе мРНК".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19

"Спутник V"

Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Президент Владимир Путин в среду поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой на следующей неделе начать масштабную вакцинацию россиян из групп риска, "прежде всего — врачей и учителей". Процедура будет добровольной и бесплатной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 19:50Распространение нового коронавируса
Россия представила вакцину "Спутник V" в ООН
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоГенеральная Ассамблея ООНОбщество
 
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