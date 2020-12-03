https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587493906.html

Собянин рассказал, когда начнут работу пункты по вакцинации от COVID-19

Собянин рассказал, когда начнут работу пункты по вакцинации от COVID-19

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса медиков, учителей и работников городских соцслужб откроется 4 декабря, а прививочные пункты заработают на... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:21

2020-12-03T13:21

2020-12-03T14:56

сергей собянин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса медиков, учителей и работников городских соцслужб откроется 4 декабря, а прививочные пункты заработают на следующий день, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.По мере поступления новых партий препарата список кандидатов будут расширять.Записаться можно через портал mos.ru и только тем, кто прикреплен к одной из московских поликлиник. Уколы будут ставить вакциной "Спутник V" в 70 пунктах, которые будут работать с восьми часов утра до восьми вечера. На прививочный пункт надо прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы с указанием должности.Саму вакцину будут хранить в замороженном виде. На подготовку инъекции уйдет пятнадцать минут, еще десять заложены на осмотр врача. После укола добровольцу необходимо будет полчаса провести под наблюдением медперсонала.По итогам всей процедуры пациенту выдадут сертификат с датами вакцинации и подписью врача.Вакцинация групп рискаПрезидент России Владимир Путин ранее поручил правительству организовать вакцинацию россиян из групп риска по COVID-19 со следующей недели. Процедура будет добровольной и бесплатной. Как отмечал ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, к таковым относятся медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией. По его словам, в 2021 году число привитых достигнет несколько десятков миллионов человек.Вакцины от COVID-19Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов. Розничная продажа вакцины не предусмотрена.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587469756.html

https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587442000.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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