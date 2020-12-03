https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587493906.html
Собянин рассказал, когда начнут работу пункты по вакцинации от COVID-19
Собянин рассказал, когда начнут работу пункты по вакцинации от COVID-19
Электронная запись на вакцинацию от коронавируса медиков, учителей и работников городских соцслужб откроется 4 декабря, а прививочные пункты заработают на... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:21
2020-12-03T13:21
2020-12-03T14:56
сергей собянин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580869202_0:38:2866:1650_1400x0_80_0_0_f8ca6c20a802f8d2e67c212bc28efe9e.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса медиков, учителей и работников городских соцслужб откроется 4 декабря, а прививочные пункты заработают на следующий день, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.По мере поступления новых партий препарата список кандидатов будут расширять.Записаться можно через портал mos.ru и только тем, кто прикреплен к одной из московских поликлиник. Уколы будут ставить вакциной "Спутник V" в 70 пунктах, которые будут работать с восьми часов утра до восьми вечера. На прививочный пункт надо прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы с указанием должности.Саму вакцину будут хранить в замороженном виде. На подготовку инъекции уйдет пятнадцать минут, еще десять заложены на осмотр врача. После укола добровольцу необходимо будет полчаса провести под наблюдением медперсонала.По итогам всей процедуры пациенту выдадут сертификат с датами вакцинации и подписью врача.Вакцинация групп рискаПрезидент России Владимир Путин ранее поручил правительству организовать вакцинацию россиян из групп риска по COVID-19 со следующей недели. Процедура будет добровольной и бесплатной. Как отмечал ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, к таковым относятся медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией. По его словам, в 2021 году число привитых достигнет несколько десятков миллионов человек.Вакцины от COVID-19Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов. Розничная продажа вакцины не предусмотрена.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587469756.html
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587442000.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580869202_83:93:2687:2046_1400x0_80_0_0_a2f58a5e38afda1089632a06d16223ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Электронная запись на вакцинацию от коронавируса медиков, учителей и работников городских соцслужб откроется 4 декабря, а прививочные пункты заработают на следующий день, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
.
"В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", — говорится в записи в блоге Собянина.
По мере поступления новых партий препарата список кандидатов будут расширять.
Записаться можно через портал mos.ru и только тем, кто прикреплен к одной из московских поликлиник. Уколы будут ставить вакциной "Спутник V" в 70 пунктах, которые будут работать с восьми часов утра до восьми вечера. На прививочный пункт надо прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы с указанием должности.
Саму вакцину будут хранить в замороженном виде. На подготовку инъекции уйдет пятнадцать минут, еще десять заложены на осмотр врача. После укола добровольцу необходимо будет полчаса провести под наблюдением медперсонала.
По итогам всей процедуры пациенту выдадут сертификат с датами вакцинации и подписью врача.
Вакцинация групп риска
Президент России Владимир Путин
ранее поручил правительству организовать вакцинацию россиян из групп риска по COVID-19 со следующей недели. Процедура будет добровольной и бесплатной.
Как отмечал ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко
, к таковым относятся медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией.
По его словам, в 2021 году число привитых достигнет несколько десятков миллионов человек.
Вакцины от COVID-19
Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ
на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре
(на базе пептидных антигенов).
Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.
В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов. Розничная продажа вакцины не предусмотрена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.