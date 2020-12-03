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Источник: членов отряда космонавтов хотят вакцинировать "Спутником V"
Источник: членов отряда космонавтов хотят вакцинировать "Спутником V"
Часть членов отряда космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов планируется привить вакциной "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T01:03
2020-12-03T01:03
хочу стать космонавтом
россия
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Часть членов отряда космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов планируется привить вакциной "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он уточнил, что вакцинация пока не коснется экипажа, который отправится на Международную космическую станцию в апреле – Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.Помимо того, по согласованию с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой на втором этапе "Роскосмос" намерен защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией сотрудников космодромов Байконур и Восточный. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука

Источник: членов отряда космонавтов хотят вакцинировать "Спутником V"

01:03 03.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Часть членов отряда космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов планируется привить вакциной "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал поручение начальнику Центра подготовки космонавтов Павлу Власову совместно с ФМБА подготовить коллектив Центра к вакцинации. Рассматривается также вопрос вакцинации части отряда космонавтов вакциной "Спутник V", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что вакцинация пока не коснется экипажа, который отправится на Международную космическую станцию в апреле – Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.
Помимо того, по согласованию с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой на втором этапе "Роскосмос" намерен защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией сотрудников космодромов Байконур и Восточный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Хочу стать космонавтомРоссияЦентр подготовки космонавтовКосмос - РИА Наука
 
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