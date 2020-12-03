https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587435541.html

Источник: членов отряда космонавтов хотят вакцинировать "Спутником V"

Источник: членов отряда космонавтов хотят вакцинировать "Спутником V"

Часть членов отряда космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов планируется привить вакциной "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T01:03

2020-12-03T01:03

2020-12-03T01:03

хочу стать космонавтом

россия

центр подготовки космонавтов

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Часть членов отряда космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов планируется привить вакциной "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он уточнил, что вакцинация пока не коснется экипажа, который отправится на Международную космическую станцию в апреле – Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.Помимо того, по согласованию с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой на втором этапе "Роскосмос" намерен защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией сотрудников космодромов Байконур и Восточный. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/kosmonavty-1587384178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука