Источник: членов отряда космонавтов хотят вакцинировать "Спутником V"
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Часть членов отряда космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов планируется привить вакциной "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал поручение начальнику Центра подготовки космонавтов Павлу Власову совместно с ФМБА подготовить коллектив Центра к вакцинации. Рассматривается также вопрос вакцинации части отряда космонавтов вакциной "Спутник V", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что вакцинация пока не коснется экипажа, который отправится на Международную космическую станцию в апреле – Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.
Помимо того, по согласованию с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой на втором этапе "Роскосмос" намерен защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией сотрудников космодромов Байконур и Восточный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.