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"Дом-призрак" простоял нетронутым почти 70 лет

"Дом-призрак" простоял нетронутым почти 70 лет

В Великобритании обнаружили заброшенный на 70 лет "жуткий" фермерский дом, об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T02:32

2020-12-03T02:32

2020-12-03T02:32

ланкашир

великобритания

в мире

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В Великобритании обнаружили заброшенный на 70 лет "жуткий" фермерский дом, об этом сообщает The Sun.Заброшенную сельскую усадьбу, построенную в конце XIX века, нашел на окраине города Флитвуд в графстве Ланкашир фотограф Дин Слейдер, который занимается исследованием покинутых зданий. Внутри он обнаружил свидетельства того, что последние десятилетия дом оставался нетронутым.Так, большая часть мебели в помещениях относится к послевоенному периоду, при этом внутри исследователь обнаружил непрочитанные газеты 1950-х годов, бумаги, датированные маем того же года, а также предметы быта, включая детские игрушки и коляску.Согласно предположениям, усадьба была заброшена в результате конфликта между двумя братьями, которым другие родственники запретили въезжать в дом после смерти их матери.

https://ria.ru/20201128/taynik-1586714954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ланкашир, великобритания, в мире