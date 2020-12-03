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"Дом-призрак" простоял нетронутым почти 70 лет
"Дом-призрак" простоял нетронутым почти 70 лет
В Великобритании обнаружили заброшенный на 70 лет "жуткий" фермерский дом, об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T02:32
2020-12-03T02:32
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В Великобритании обнаружили заброшенный на 70 лет "жуткий" фермерский дом, об этом сообщает The Sun.Заброшенную сельскую усадьбу, построенную в конце XIX века, нашел на окраине города Флитвуд в графстве Ланкашир фотограф Дин Слейдер, который занимается исследованием покинутых зданий. Внутри он обнаружил свидетельства того, что последние десятилетия дом оставался нетронутым.Так, большая часть мебели в помещениях относится к послевоенному периоду, при этом внутри исследователь обнаружил непрочитанные газеты 1950-х годов, бумаги, датированные маем того же года, а также предметы быта, включая детские игрушки и коляску.Согласно предположениям, усадьба была заброшена в результате конфликта между двумя братьями, которым другие родственники запретили въезжать в дом после смерти их матери.
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ланкашир, великобритания, в мире

"Дом-призрак" простоял нетронутым почти 70 лет

02:32 03.12.2020
 
© Depositphotos / khrizmoЛанкашир
Ланкашир - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Depositphotos / khrizmo
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В Великобритании обнаружили заброшенный на 70 лет "жуткий" фермерский дом, об этом сообщает The Sun.
Заброшенную сельскую усадьбу, построенную в конце XIX века, нашел на окраине города Флитвуд в графстве Ланкашир фотограф Дин Слейдер, который занимается исследованием покинутых зданий. Внутри он обнаружил свидетельства того, что последние десятилетия дом оставался нетронутым.
Так, большая часть мебели в помещениях относится к послевоенному периоду, при этом внутри исследователь обнаружил непрочитанные газеты 1950-х годов, бумаги, датированные маем того же года, а также предметы быта, включая детские игрушки и коляску.
Согласно предположениям, усадьба была заброшена в результате конфликта между двумя братьями, которым другие родственники запретили въезжать в дом после смерти их матери.
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