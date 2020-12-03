https://ria.ru/20201203/ukraina-1587561802.html

Рада запретила судам под флагом России ходить по украинским рекам

Рада запретила судам под флагом России ходить по украинским рекам

Верховная рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", запрещающий судам под российским флагом ходить по рекам на территории Украины. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:49

2020-12-03T18:49

2020-12-03T20:31

россия

дунай (река)

днепр (река)

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Верховная рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте", запрещающий судам под российским флагом ходить по рекам на территории Украины.Как говорится в тексте документа, запрет распространяется в том числе на суда, принадлежащие российским гражданам или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории страны, а также физическим и юридическим лицам, которые подпадают под действие ограничительных мер в соответствии с законом Украины "О санкциях".Закон поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226. Документ также должен подписать президент Украины. Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2022 года, ряд статей — через три года со дня его опубликования.По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, принятие закона поможет возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов — речные перевозки, а также создать эффективную речную логистику. Как считает глава ведомства, документ позволит увеличить грузопоток до 30 миллионов тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 миллиардов гривен ежегодно (450-565 миллионов долларов по текущему курсу. — Прим. ред.). Кроме того, закон улучшит конкуренцию на рынке, увеличит инвестиции и создаст новые рабочие места, уверен Криклий.Документ предусматривает создание госфонда развития внутренних водных путей, который обеспечит надлежащее техническое состояние судов. Новый закон подразумевает стимулирование судостроения и восстановление предприятий, а также введение бесплатного прохождения шлюзов и частичное освобождение судов внутреннего плавания от сборов в морских портах.Внутренние речные водные пути Украины включают крупнейшие реки Дунай, Днепр и Днестр.

https://ria.ru/20201129/ukraina-1586765498.html

https://ria.ru/20201203/armiya-1587526019.html

россия

дунай (река)

днепр (река)

украина

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россия, дунай (река), днепр (река), верховная рада украины, украина, в мире