https://ria.ru/20201203/ukraina-1587438990.html

США, Британия и Эстония объяснили отсутствие на встрече СБ ООН по Украине

США, Британия и Эстония объяснили отсутствие на встрече СБ ООН по Украине

Постпредства США, Великобритании и Эстонии объяснили, почему не приняли участие в инициированной Россией неформальной встрече Совбеза ООН по минским... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T02:27

2020-12-03T02:27

2020-12-03T05:08

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ООН, 3 дек – РИА Новости. Постпредства США, Великобритании и Эстонии объяснили, почему не приняли участие в инициированной Россией неформальной встрече Совбеза ООН по минским договоренностям – по мнению представителей трех стран, мероприятие являлось попыткой исказить реалии украинского конфликта.По инициативе России в среду прошла неформальная встреча СБ ООН (по "формуле Арриа"), посвященная исполнению минских соглашений. В онлайн-мероприятии на площадке СБ ООН впервые выступили полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция и Германия (входящие в так называемый "нормандский формат"), а также США, Великобритания, Бельгия и Эстония, бойкотировали эту встречу. Вдобавок Франция и Германия добились того, чтобы мероприятие не транслировалось на сайте ООН."Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении США, Великобритании и Эстонии.В нем подчеркивается, что три государства категорически отвергают тезис России о том, что она выступает посредником во внутреннем конфликте. По их мнению, Москва якобы спровоцировала и продолжает подпитывать этот конфликт."Мы продолжим участвовать во всех инициативах ООН, поддерживающих конструктивные цели. Это мероприятие, направленное исключительно на искажение реалий конфликта на востоке Украины, служило только интересам России", - сказано в заявлении.Между тем постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что те, кто решил бойкотировать эту встречу, "разоблачили себя и явно заняли одну из сторон в этом конфликте вместо того, чтобы быть непредвзятыми посредниками".В апреле 2014-го Киев предпринял военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла три документа по деэскалации, однако перестрелки в зоне конфликта продолжаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/donbass-1587396375.html

https://ria.ru/20201201/mina-1587257018.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, совет безопасности оон, великобритания, эстония, сша, украина, в мире