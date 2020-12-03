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В Пентагоне назвали Россию, Китай и терроризм угрозами для США
В Пентагоне назвали Россию, Китай и терроризм угрозами для США
Китай, Россия, террористы - вызовы, с которыми необходимо считаться США, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:42
2020-12-03T20:43
россия
марк милли
вооруженные силы сша
китай
иран
сша
пентагон
терроризм
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Китай, Россия, террористы - вызовы, с которыми необходимо считаться США, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли."Россия, Северная Корея, Иран, террористы, много всякого происходит и будет происходить", - заявил Милли в ходе виртуального оборонного форума, трансляция мероприятия велась в интернете.Он при этом отметил, что значительной является угроза со стороны Китая - это вызов, с которым сталкиваются США. Как заявил Милли, согласно документам, в ближайшие десятилетия Китай попытается уравновесить возможности своей армии с американской: КНР намерены добиться сильной армии, которая сможет выступить в космосе, киберпространстве на земле и суше. "Не только уравновесить, но и доминировать в вооруженном конфликте к середине века", - сказал он.
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китай
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россия, марк милли, вооруженные силы сша, китай, иран, сша, пентагон, терроризм, в мире

В Пентагоне назвали Россию, Китай и терроризм угрозами для США

20:42 03.12.2020 (обновлено: 20:43 03.12.2020)
 
© Фото : Chairman of the Joint Chiefs of StaffВоенные США у здания Пентагона
Военные США у здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Chairman of the Joint Chiefs of Staff
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Китай, Россия, террористы - вызовы, с которыми необходимо считаться США, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
"Россия, Северная Корея, Иран, террористы, много всякого происходит и будет происходить", - заявил Милли в ходе виртуального оборонного форума, трансляция мероприятия велась в интернете.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 00:50
Антонов заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с США
Он при этом отметил, что значительной является угроза со стороны Китая - это вызов, с которым сталкиваются США. Как заявил Милли, согласно документам, в ближайшие десятилетия Китай попытается уравновесить возможности своей армии с американской: КНР намерены добиться сильной армии, которая сможет выступить в космосе, киберпространстве на земле и суше. "Не только уравновесить, но и доминировать в вооруженном конфликте к середине века", - сказал он.
 
РоссияМарк МиллиВооруженные силы СШАКитайИранСШАПентагонтерроризмВ мире
 
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