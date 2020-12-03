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В Пентагоне назвали Россию, Китай и терроризм угрозами для США
В Пентагоне назвали Россию, Китай и терроризм угрозами для США
Китай, Россия, террористы - вызовы, с которыми необходимо считаться США, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:42
2020-12-03T20:42
2020-12-03T20:43
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вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Китай, Россия, террористы - вызовы, с которыми необходимо считаться США, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли."Россия, Северная Корея, Иран, террористы, много всякого происходит и будет происходить", - заявил Милли в ходе виртуального оборонного форума, трансляция мероприятия велась в интернете.Он при этом отметил, что значительной является угроза со стороны Китая - это вызов, с которым сталкиваются США. Как заявил Милли, согласно документам, в ближайшие десятилетия Китай попытается уравновесить возможности своей армии с американской: КНР намерены добиться сильной армии, которая сможет выступить в космосе, киберпространстве на земле и суше. "Не только уравновесить, но и доминировать в вооруженном конфликте к середине века", - сказал он.
https://ria.ru/20201203/vooruzheniya-1587434965.html
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россия, марк милли, вооруженные силы сша, китай, иран, сша, пентагон, терроризм, в мире