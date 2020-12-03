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Турция надеется решить вопрос С-400 с новой администрацией США
Турция надеется решить вопрос С-400 с новой администрацией США
Турция рассчитывает, что новая администрация США будет готова обсуждать вопрос покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:17
2020-12-03T20:30
мевлют чавушоглу
нато
турция
сша
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РИМ, 3 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Турция рассчитывает, что новая администрация США будет готова обсуждать вопрос покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Во времена предыдущей администрации США у нас появился вопрос с С-400. Президенты (Турции Тайип) Эрдоган и (США Дональд) Трамп вели хороший диалог и имели откровенные отношения, обсуждая все проблемы. К сожалению, проблема осталась. Мы предлагали США сформировать рабочую группу по С-400 под эгидой НАТО, НАТО поддержала эту идею оценить наше беспокойство и позицию по поводу С-400, но они (США) отказались от этого предложения", - сказал министр в ходе выступления на международном форуме "Средиземноморские диалоги".По его словам, пока Турции задают вопросы про С-400, никто не напоминает США и другим союзникам, почему они не продавали системы ПВО на протяжении 10 лет и почему они отозвали комплексы Patriot, когда Турция особенно в них нуждалась."Все, что нам нужно от текущей или будущей администрации – принять участие в решении вопроса путем диалога вместо языка угроз и санкций", - отметил министр.
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мевлют чавушоглу, нато, турция, сша

Турция надеется решить вопрос С-400 с новой администрацией США

16:17 03.12.2020 (обновлено: 20:30 03.12.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
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РИМ, 3 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Турция рассчитывает, что новая администрация США будет готова обсуждать вопрос покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Во времена предыдущей администрации США у нас появился вопрос с С-400. Президенты (Турции Тайип) Эрдоган и (США Дональд) Трамп вели хороший диалог и имели откровенные отношения, обсуждая все проблемы. К сожалению, проблема осталась. Мы предлагали США сформировать рабочую группу по С-400 под эгидой НАТО, НАТО поддержала эту идею оценить наше беспокойство и позицию по поводу С-400, но они (США) отказались от этого предложения", - сказал министр в ходе выступления на международном форуме "Средиземноморские диалоги".
По его словам, пока Турции задают вопросы про С-400, никто не напоминает США и другим союзникам, почему они не продавали системы ПВО на протяжении 10 лет и почему они отозвали комплексы Patriot, когда Турция особенно в них нуждалась.
"Все, что нам нужно от текущей или будущей администрации – принять участие в решении вопроса путем диалога вместо языка угроз и санкций", - отметил министр.
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 18:21
США надеются, что Турция передумает вводить в строй российские С-400
 
Мевлют ЧавушоглуНАТОТурцияСША
 
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