https://ria.ru/20201203/turtsiya-1587531786.html
Турция надеется решить вопрос С-400 с новой администрацией США
Турция надеется решить вопрос С-400 с новой администрацией США
Турция рассчитывает, что новая администрация США будет готова обсуждать вопрос покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:17
2020-12-03T16:17
2020-12-03T20:30
мевлют чавушоглу
нато
турция
сша
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РИМ, 3 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Турция рассчитывает, что новая администрация США будет готова обсуждать вопрос покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Во времена предыдущей администрации США у нас появился вопрос с С-400. Президенты (Турции Тайип) Эрдоган и (США Дональд) Трамп вели хороший диалог и имели откровенные отношения, обсуждая все проблемы. К сожалению, проблема осталась. Мы предлагали США сформировать рабочую группу по С-400 под эгидой НАТО, НАТО поддержала эту идею оценить наше беспокойство и позицию по поводу С-400, но они (США) отказались от этого предложения", - сказал министр в ходе выступления на международном форуме "Средиземноморские диалоги".По его словам, пока Турции задают вопросы про С-400, никто не напоминает США и другим союзникам, почему они не продавали системы ПВО на протяжении 10 лет и почему они отозвали комплексы Patriot, когда Турция особенно в них нуждалась."Все, что нам нужно от текущей или будущей администрации – принять участие в решении вопроса путем диалога вместо языка угроз и санкций", - отметил министр.
https://ria.ru/20201130/oruzhie-1587022822.html
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мевлют чавушоглу, нато, турция, сша
РИМ, 3 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Турция
рассчитывает, что новая администрация США
будет готова обсуждать вопрос покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
.
"Во времена предыдущей администрации США у нас появился вопрос с С-400. Президенты (Турции Тайип) Эрдоган и (США Дональд) Трамп вели хороший диалог и имели откровенные отношения, обсуждая все проблемы. К сожалению, проблема осталась. Мы предлагали США сформировать рабочую группу по С-400 под эгидой НАТО, НАТО поддержала эту идею оценить наше беспокойство и позицию по поводу С-400, но они (США) отказались от этого предложения", - сказал министр в ходе выступления на международном форуме "Средиземноморские диалоги".
По его словам, пока Турции задают вопросы про С-400, никто не напоминает США и другим союзникам, почему они не продавали системы ПВО на протяжении 10 лет и почему они отозвали комплексы Patriot, когда Турция особенно в них нуждалась.
"Все, что нам нужно от текущей или будущей администрации – принять участие в решении вопроса путем диалога вместо языка угроз и санкций", - отметил министр.