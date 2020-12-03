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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201203/turtsiya-1587502412.html
В Турции оценили влияние соглашения по Карабаху на отношения с Арменией
В Турции оценили влияние соглашения по Карабаху на отношения с Арменией
Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе может позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:01
2020-12-03T14:01
ситуация в нагорном карабахе
мевлют чавушоглу
нагорный карабах
турция
армения
в мире
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АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе может позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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нагорный карабах
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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мевлют чавушоглу, нагорный карабах, турция, армения, в мире

В Турции оценили влияние соглашения по Карабаху на отношения с Арменией

14:01 03.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции. - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе может позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

"Мы поддерживаем все попытки закончить конфликт в Карабахе на основе международных принципов, с учетом сохранения территориальной целостности Азербайджана. Соглашение о перемирии в Карабахе может позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении", - сказал Чавушоглу на совете глав МИД ОБСЕ, который проходит в режиме видеоконференции.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Ситуация в Нагорном КарабахеМевлют ЧавушоглуНагорный КарабахТурцияАрменияВ мире
 
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