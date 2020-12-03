https://ria.ru/20201203/turtsiya-1587502412.html

В Турции оценили влияние соглашения по Карабаху на отношения с Арменией

В Турции оценили влияние соглашения по Карабаху на отношения с Арменией

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе может позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:01

2020-12-03T14:01

2020-12-03T14:01

ситуация в нагорном карабахе

мевлют чавушоглу

нагорный карабах

турция

армения

в мире

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АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе может позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201026/armeniya-1581666079.html

нагорный карабах

турция

армения

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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-12-03T14:01 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мевлют чавушоглу, нагорный карабах, турция, армения, в мире