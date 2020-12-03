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Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов
Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов
Комендантский час, которые турецкие власти ввели из-за роста числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на иностранных туристов, ужесточение РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:42
2020-12-03T11:42
2020-12-03T12:31
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АНКАРА, 3 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Комендантский час, которые турецкие власти ввели из-за роста числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на иностранных туристов, ужесточение противоэпидемических мер не планируется, заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Бани, сауны, бассейны, спортзалы со вторника приостановили работу, в торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос."Ограничительные меры, принятые Турции в связи с пандемией, туристов не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится. Будут ли ужесточаться меры противодействия пандемии? Не будут, поскольку мы начинаем брать ситуацию под контроль", - сказал Эрсой.По его словам, в ближайшее время в Турции начнется применение вакцины от коронавируса. "Первый этап подготовки к вакцинированию мы закончили, в Турцию доставят 50 миллионов доз вакцины, и государство на бесплатной основе в быстром режиме начнет вакцинацию – буквально в течение 7-10 дней. Мы надеемся, что после этого число заболеваний COVID-19 быстро пойдет на спад, и в течение месяца проблема пандемии будет решена", - добавил собеседник агентства.Как заявил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, стамбул, новости - туризм, турция, в мире
АНКАРА, 3 дек – РИА Новости, Алена Палажченко.
Комендантский час, которые турецкие власти ввели из-за роста числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на иностранных туристов, ужесточение противоэпидемических мер не планируется, заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции
Мехмет Эрсой.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Бани, сауны, бассейны, спортзалы со вторника приостановили работу, в торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.
"Ограничительные меры, принятые Турции в связи с пандемией, туристов не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится. Будут ли ужесточаться меры противодействия пандемии? Не будут, поскольку мы начинаем брать ситуацию под контроль", - сказал Эрсой.
По его словам, в ближайшее время в Турции начнется применение вакцины от коронавируса. "Первый этап подготовки к вакцинированию мы закончили, в Турцию доставят 50 миллионов доз вакцины, и государство на бесплатной основе в быстром режиме начнет вакцинацию – буквально в течение 7-10 дней. Мы надеемся, что после этого число заболеваний COVID-19 быстро пойдет на спад, и в течение месяца проблема пандемии будет решена", - добавил собеседник агентства.
Как заявил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле
, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.