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Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов
Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов
Комендантский час, которые турецкие власти ввели из-за роста числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на иностранных туристов, ужесточение РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:42
2020-12-03T12:31
коронавирус covid-19
туризм
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АНКАРА, 3 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Комендантский час, которые турецкие власти ввели из-за роста числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на иностранных туристов, ужесточение противоэпидемических мер не планируется, заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Бани, сауны, бассейны, спортзалы со вторника приостановили работу, в торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос."Ограничительные меры, принятые Турции в связи с пандемией, туристов не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится. Будут ли ужесточаться меры противодействия пандемии? Не будут, поскольку мы начинаем брать ситуацию под контроль", - сказал Эрсой.По его словам, в ближайшее время в Турции начнется применение вакцины от коронавируса. "Первый этап подготовки к вакцинированию мы закончили, в Турцию доставят 50 миллионов доз вакцины, и государство на бесплатной основе в быстром режиме начнет вакцинацию – буквально в течение 7-10 дней. Мы надеемся, что после этого число заболеваний COVID-19 быстро пойдет на спад, и в течение месяца проблема пандемии будет решена", - добавил собеседник агентства.Как заявил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, стамбул, новости - туризм, турция, в мире

Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов

11:42 03.12.2020 (обновлено: 12:31 03.12.2020)
 
© AP Photo / Emrah GurelТурист в защитной маске в Стамбуле
Турист в защитной маске в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / Emrah Gurel
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АНКАРА, 3 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Комендантский час, которые турецкие власти ввели из-за роста числа случаев коронавируса в стране, не будет распространяться на иностранных туристов, ужесточение противоэпидемических мер не планируется, заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Бани, сауны, бассейны, спортзалы со вторника приостановили работу, в торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.
"Ограничительные меры, принятые Турции в связи с пандемией, туристов не касаются, поэтому комендантский час тоже к ним не относится. Будут ли ужесточаться меры противодействия пандемии? Не будут, поскольку мы начинаем брать ситуацию под контроль", - сказал Эрсой.
По его словам, в ближайшее время в Турции начнется применение вакцины от коронавируса. "Первый этап подготовки к вакцинированию мы закончили, в Турцию доставят 50 миллионов доз вакцины, и государство на бесплатной основе в быстром режиме начнет вакцинацию – буквально в течение 7-10 дней. Мы надеемся, что после этого число заболеваний COVID-19 быстро пойдет на спад, и в течение месяца проблема пандемии будет решена", - добавил собеседник агентства.
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Как заявил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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