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Туризм
https://ria.ru/20201203/turtsiya-1587451603.html
Турагенты подскажут туристам отели в Турции, где будут отмечать Новый год
Турагенты подскажут туристам отели в Турции, где будут отмечать Новый год
Большинство ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не затронут организованных туристов из России, но при выборе тура стоит уточнить у агента, будет ли... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:18
2020-12-03T09:41
туристы
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
гостиницы
отели
новости - туризм
наталья осипова
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Большинство ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не затронут организованных туристов из России, но при выборе тура стоит уточнить у агента, будет ли организован праздник в новогоднюю ночь в конкретном отеле, рассказала РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа по выходным дням, а также о закрытии кафе и ресторанов на всей территории страны из-за пандемии коронавируса."Если туристы собираются провести новогодние праздники в Турции, то им следует поинтересоваться у турагента, каким образом будет отмечаться наступление Нового года в конкретном отеле. Сейчас на территории страны работают примерно 30 процентов гостиничного фонда, которые в основном относятся к самому высокому сегменту. В большинстве гостиниц класса Luxury новогодние праздники состоятся, но возможны исключения. Турагент всегда подскажет, где будут отмечать, а где нет", — посоветовала Осипова.Она обратила внимание, что ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19 на территории Турции с 1 декабря, практически не касаются организованных туристов, поскольку комендантский час, который действует в населенных пунктах страны, на территории отелей не вводится и там продолжают работать магазины.
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туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, новости - туризм, наталья осипова, турция, стамбул

Турагенты подскажут туристам отели в Турции, где будут отмечать Новый год

09:18 03.12.2020 (обновлено: 09:41 03.12.2020)
 
© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Большинство ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не затронут организованных туристов из России, но при выборе тура стоит уточнить у агента, будет ли организован праздник в новогоднюю ночь в конкретном отеле, рассказала РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа по выходным дням, а также о закрытии кафе и ресторанов на всей территории страны из-за пандемии коронавируса.
"Если туристы собираются провести новогодние праздники в Турции, то им следует поинтересоваться у турагента, каким образом будет отмечаться наступление Нового года в конкретном отеле. Сейчас на территории страны работают примерно 30 процентов гостиничного фонда, которые в основном относятся к самому высокому сегменту. В большинстве гостиниц класса Luxury новогодние праздники состоятся, но возможны исключения. Турагент всегда подскажет, где будут отмечать, а где нет", — посоветовала Осипова.
Она обратила внимание, что ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19 на территории Турции с 1 декабря, практически не касаются организованных туристов, поскольку комендантский час, который действует в населенных пунктах страны, на территории отелей не вводится и там продолжают работать магазины.
"Эти меры могут коснуться путешественников, которые поедут в экскурсионные туры в Стамбул. Они имеют право гулять по городу, но обязаны при себе обязательно иметь ваучер на проживание в конкретном отеле и документы, удостоверяющие личность", — сказала собеседница агентства.
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