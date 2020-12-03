https://ria.ru/20201203/turtsiya-1587451603.html

Турагенты подскажут туристам отели в Турции, где будут отмечать Новый год

Турагенты подскажут туристам отели в Турции, где будут отмечать Новый год

Большинство ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не затронут организованных туристов из России, но при выборе тура стоит уточнить у агента, будет ли... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:18

2020-12-03T09:18

2020-12-03T09:41

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наталья осипова

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Большинство ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не затронут организованных туристов из России, но при выборе тура стоит уточнить у агента, будет ли организован праздник в новогоднюю ночь в конкретном отеле, рассказала РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа по выходным дням, а также о закрытии кафе и ресторанов на всей территории страны из-за пандемии коронавируса."Если туристы собираются провести новогодние праздники в Турции, то им следует поинтересоваться у турагента, каким образом будет отмечаться наступление Нового года в конкретном отеле. Сейчас на территории страны работают примерно 30 процентов гостиничного фонда, которые в основном относятся к самому высокому сегменту. В большинстве гостиниц класса Luxury новогодние праздники состоятся, но возможны исключения. Турагент всегда подскажет, где будут отмечать, а где нет", — посоветовала Осипова.Она обратила внимание, что ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19 на территории Турции с 1 декабря, практически не касаются организованных туристов, поскольку комендантский час, который действует в населенных пунктах страны, на территории отелей не вводится и там продолжают работать магазины.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

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туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, новости - туризм, наталья осипова, турция, стамбул