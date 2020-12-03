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Забайкальский край
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Агинский дацан войдет в новый турмаршрут в Забайкалье
Агинский дацан войдет в новый турмаршрут в Забайкалье
Агинский дацан станет одной из точек нового большого туристического маршрута в Забайкалье, проекты которого в настоящее время разрабатывают региональные... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:02
2020-12-03T16:47
новости - туризм
забайкальский край
туризм
агинское
буддизм
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ЧИТА, 3 дек — РИА Новости. Агинский дацан станет одной из точек нового большого туристического маршрута в Забайкалье, проекты которого в настоящее время разрабатывают региональные туроператоры, сообщает Минэкономразвития края.Лучший вариант организации турмаршрута получит поддержку министерства.Агинский дацан — буддийский монастырский комплекс и наиболее крупная буддийская община Забайкалья. Объект культурного наследия федерального значения. Основан в 1811 году, расположен в 6 километрах от поселка Агинское.По ее словам, для туристов создадут насыщенную программу, в которую должны войти не только экскурсии. "Это и посещение астрологов, лам, лекарей. А еще гости смогут увидеть статую Майтреи — Будды будущего. Ее высота - 16 метров", - сказала Иванова.
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новости - туризм, туризм, агинское, буддизм

Агинский дацан войдет в новый турмаршрут в Забайкалье

14:02 03.12.2020 (обновлено: 16:47 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрихожане у молитвенных мельниц перед обрядом очищения "Дугжууба" в преддверии празднования Нового года
Прихожане у молитвенных мельниц перед обрядом очищения Дугжууба в преддверии празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЧИТА, 3 дек — РИА Новости. Агинский дацан станет одной из точек нового большого туристического маршрута в Забайкалье, проекты которого в настоящее время разрабатывают региональные туроператоры, сообщает Минэкономразвития края.
Лучший вариант организации турмаршрута получит поддержку министерства.
Агинский дацан — буддийский монастырский комплекс и наиболее крупная буддийская община Забайкалья. Объект культурного наследия федерального значения. Основан в 1811 году, расположен в 6 километрах от поселка Агинское.
"Мы посетили святыню, пообщались с настоятелем. Наше желание сотрудничать оказалось взаимным. Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками, в основном, туристы обращаются по одному. Это неудобно. Будет гораздо лучше, если в дацан будут приезжать организованные группы", - сообщила исполняющая обязанности замглавы Минэкономразвития Забайкалья Юлия Иванова, курирующая сферу туризма.
По ее словам, для туристов создадут насыщенную программу, в которую должны войти не только экскурсии. "Это и посещение астрологов, лам, лекарей. А еще гости смогут увидеть статую Майтреи — Будды будущего. Ее высота - 16 метров", - сказала Иванова.
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