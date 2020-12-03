https://ria.ru/20201203/turmarshrut-1587502675.html
Агинский дацан войдет в новый турмаршрут в Забайкалье
Агинский дацан войдет в новый турмаршрут в Забайкалье
Агинский дацан станет одной из точек нового большого туристического маршрута в Забайкалье, проекты которого в настоящее время разрабатывают региональные... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:02
2020-12-03T14:02
2020-12-03T16:47
новости - туризм
забайкальский край
туризм
агинское
буддизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564979766_0:196:2946:1853_1400x0_80_0_0_75b14d15dd3bd65f2f849ffdc34878cb.jpg
ЧИТА, 3 дек — РИА Новости. Агинский дацан станет одной из точек нового большого туристического маршрута в Забайкалье, проекты которого в настоящее время разрабатывают региональные туроператоры, сообщает Минэкономразвития края.Лучший вариант организации турмаршрута получит поддержку министерства.Агинский дацан — буддийский монастырский комплекс и наиболее крупная буддийская община Забайкалья. Объект культурного наследия федерального значения. Основан в 1811 году, расположен в 6 километрах от поселка Агинское.По ее словам, для туристов создадут насыщенную программу, в которую должны войти не только экскурсии. "Это и посещение астрологов, лам, лекарей. А еще гости смогут увидеть статую Майтреи — Будды будущего. Ее высота - 16 метров", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20201125/finansirovanie-1586296262.html
агинское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564979766_108:0:2839:2048_1400x0_80_0_0_419780d5eb2a85d16ede8202da7e809a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, агинское, буддизм
ЧИТА, 3 дек — РИА Новости. Агинский дацан станет одной из точек нового большого туристического маршрута в Забайкалье, проекты которого в настоящее время разрабатывают региональные туроператоры, сообщает Минэкономразвития края.
Лучший вариант организации турмаршрута получит поддержку министерства.
Агинский дацан — буддийский монастырский комплекс и наиболее крупная буддийская община Забайкалья. Объект культурного наследия федерального значения. Основан в 1811 году, расположен в 6 километрах от поселка Агинское
.
"Мы посетили святыню, пообщались с настоятелем. Наше желание сотрудничать оказалось взаимным. Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками, в основном, туристы обращаются по одному. Это неудобно. Будет гораздо лучше, если в дацан будут приезжать организованные группы", - сообщила исполняющая обязанности замглавы Минэкономразвития Забайкалья Юлия Иванова, курирующая сферу туризма.
По ее словам, для туристов создадут насыщенную программу, в которую должны войти не только экскурсии. "Это и посещение астрологов, лам, лекарей. А еще гости смогут увидеть статую Майтреи — Будды будущего. Ее высота - 16 метров", - сказала Иванова.