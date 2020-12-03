https://ria.ru/20201203/turmarshrut-1587502675.html

Агинский дацан войдет в новый турмаршрут в Забайкалье

Агинский дацан войдет в новый турмаршрут в Забайкалье

Агинский дацан станет одной из точек нового большого туристического маршрута в Забайкалье, проекты которого в настоящее время разрабатывают региональные... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:02

2020-12-03T14:02

2020-12-03T16:47

новости - туризм

забайкальский край

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агинское

буддизм

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ЧИТА, 3 дек — РИА Новости. Агинский дацан станет одной из точек нового большого туристического маршрута в Забайкалье, проекты которого в настоящее время разрабатывают региональные туроператоры, сообщает Минэкономразвития края.Лучший вариант организации турмаршрута получит поддержку министерства.Агинский дацан — буддийский монастырский комплекс и наиболее крупная буддийская община Забайкалья. Объект культурного наследия федерального значения. Основан в 1811 году, расположен в 6 километрах от поселка Агинское.По ее словам, для туристов создадут насыщенную программу, в которую должны войти не только экскурсии. "Это и посещение астрологов, лам, лекарей. А еще гости смогут увидеть статую Майтреи — Будды будущего. Ее высота - 16 метров", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20201125/finansirovanie-1586296262.html

агинское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, туризм, агинское, буддизм