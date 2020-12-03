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https://ria.ru/20201203/turisty-1587484288.html
Россияне рассказали, какими видами спорта занимаются на отдыхе
Россияне рассказали, какими видами спорта занимаются на отдыхе
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким спортом они занимаются во время отпуска, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:36
2020-12-03T16:36
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким спортом они занимаются во время отпуска, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2780 пользователей и выяснили, что треть пользователей во время каникул привлекает экстремальный или необычный спорт: парапланеризм, прыжки с парашютом, сплавы по горным рекам. Остальные — риска стараются избегать.Чаще всего в путешествиях россияне встают на сноуборд, так ответили 40 процентов опрошенных. Столько же пробуют кататься на горных лыжах. Каждый пятый решает заняться альпинизмом, каждый четвертый прыгает с парашютом, каждый третий занимается дайвингом. Около четверти туристов учатся серфингу и осваивают речные сплавы на байдарках. Кайт и виндсерфинг привлекает 17 процентов туристов. А 15 процентов выбирают вейксерфинг и рафтинг.Продолжают привычные тренировки чуть меньше половины опрошенных (43 процента). Еще 40 процентов респондентов иногда выполняют какие-нибудь упражнения. А вот 17 процентов вообще отказываются от дополнительной физнагрузки.Чаще тренируются в поездках более взрослые путешественники: среди туристов в возрасте от 26 до 40 лет таких 45 процентов, а среди молодежи до 25 лет — всего 35 процентов.Треть (36 процентов) тех, кто игнорирует спорт на отдыхе, сказали, что просто не хотят тренироваться в этот период. 32 процента признались, что и в повседневной жизни не занимаются физкультурой. А у остальных отпускников "нет времени на занятия".
https://ria.ru/20201203/borovsk-1584057750.html
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туристы, отдых, туризм, новости - туризм

Россияне рассказали, какими видами спорта занимаются на отдыхе

16:36 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ПавлишакОтдыхающие на параплане в поселке Кача в Крыму
Отдыхающие на параплане в поселке Кача в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким спортом они занимаются во время отпуска, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2780 пользователей и выяснили, что треть пользователей во время каникул привлекает экстремальный или необычный спорт: парапланеризм, прыжки с парашютом, сплавы по горным рекам. Остальные — риска стараются избегать.
Чаще всего в путешествиях россияне встают на сноуборд, так ответили 40 процентов опрошенных. Столько же пробуют кататься на горных лыжах. Каждый пятый решает заняться альпинизмом, каждый четвертый прыгает с парашютом, каждый третий занимается дайвингом. Около четверти туристов учатся серфингу и осваивают речные сплавы на байдарках. Кайт и виндсерфинг привлекает 17 процентов туристов. А 15 процентов выбирают вейксерфинг и рафтинг.
Продолжают привычные тренировки чуть меньше половины опрошенных (43 процента). Еще 40 процентов респондентов иногда выполняют какие-нибудь упражнения. А вот 17 процентов вообще отказываются от дополнительной физнагрузки.
Чаще тренируются в поездках более взрослые путешественники: среди туристов в возрасте от 26 до 40 лет таких 45 процентов, а среди молодежи до 25 лет — всего 35 процентов.
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Треть (36 процентов) тех, кто игнорирует спорт на отдыхе, сказали, что просто не хотят тренироваться в этот период. 32 процента признались, что и в повседневной жизни не занимаются физкультурой. А у остальных отпускников "нет времени на занятия".
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