https://ria.ru/20201203/tramp-1587501565.html

Эксперт оценил шансы Иванки Трамп занять серьезный политический пост

Эксперт оценил шансы Иванки Трамп занять серьезный политический пост

Дочери и советнику действующего президента США Дональда Трампа Иванке будет сложно претендовать на серьезный пост в политике из-за отсутствия достаточного... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:56

2020-12-03T13:56

2020-12-03T13:56

иванка трамп

дональд трамп

российский совет по международным делам

сша

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дочери и советнику действующего президента США Дональда Трампа Иванке будет сложно претендовать на серьезный пост в политике из-за отсутствия достаточного политического опыта и очков, кроме того, нельзя сказать, что она сильно проявила себя в политике за время президентства отца, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа, дочь и советник действующего президента США Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода отца с поста главы государства."Такие разговоры ходили еще в период прошлых выборов, эта тема так или иначе появлялась в прессе не только в отношении Иванки, но и других членов семьи уходящего президента. Но большие вопросы вызывает их перспективность в качестве публичных политиков, потому что решение о выдвижении принимает партия", - сказал Тимофеев.По его словам, партия захочет видеть человека, который с большой вероятностью сможет быть сильным кандидатом на президентских выборах.Кроме того, как подчеркнул собеседник, в Америке сейчас много молодых политиков с серьезным опытом, у которых политических очков больше, чем у Иванки Трамп."За время президентства Трампа я не заметил за ней каких-то серьезных политических очков и дивидендов. Она ничем себя серьезно не проявила. Ее нельзя сравнить с (британской) принцессой Дианой, которая имела серьезный общественный авторитет, ее любили и обожали. Или даже если вспомнить Раису Максимовну Горбачеву, ее многие не любили, но она была заметной фигурой, у нее был авторитет, это совершенно точно. Пока я не вижу, по каким темам Иванка себя проявила", - резюмировал Тимофеев.

https://ria.ru/20190629/1556036377.html

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иванка трамп, дональд трамп, российский совет по международным делам, сша, в мире