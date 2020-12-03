https://ria.ru/20201203/tramp-1587501565.html
Эксперт оценил шансы Иванки Трамп занять серьезный политический пост
Эксперт оценил шансы Иванки Трамп занять серьезный политический пост
Дочери и советнику действующего президента США Дональда Трампа Иванке будет сложно претендовать на серьезный пост в политике из-за отсутствия достаточного... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:56
2020-12-03T13:56
2020-12-03T13:56
иванка трамп
дональд трамп
российский совет по международным делам
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119718_0:0:1416:796_1400x0_80_0_0_579d8069eca1c4fc24dd8b13105b5093.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дочери и советнику действующего президента США Дональда Трампа Иванке будет сложно претендовать на серьезный пост в политике из-за отсутствия достаточного политического опыта и очков, кроме того, нельзя сказать, что она сильно проявила себя в политике за время президентства отца, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа, дочь и советник действующего президента США Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода отца с поста главы государства."Такие разговоры ходили еще в период прошлых выборов, эта тема так или иначе появлялась в прессе не только в отношении Иванки, но и других членов семьи уходящего президента. Но большие вопросы вызывает их перспективность в качестве публичных политиков, потому что решение о выдвижении принимает партия", - сказал Тимофеев.По его словам, партия захочет видеть человека, который с большой вероятностью сможет быть сильным кандидатом на президентских выборах.Кроме того, как подчеркнул собеседник, в Америке сейчас много молодых политиков с серьезным опытом, у которых политических очков больше, чем у Иванки Трамп."За время президентства Трампа я не заметил за ней каких-то серьезных политических очков и дивидендов. Она ничем себя серьезно не проявила. Ее нельзя сравнить с (британской) принцессой Дианой, которая имела серьезный общественный авторитет, ее любили и обожали. Или даже если вспомнить Раису Максимовну Горбачеву, ее многие не любили, но она была заметной фигурой, у нее был авторитет, это совершенно точно. Пока я не вижу, по каким темам Иванка себя проявила", - резюмировал Тимофеев.
https://ria.ru/20190629/1556036377.html
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119718_0:0:1360:1020_1400x0_80_0_0_af0806478e80b2f0200e2f6784096355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иванка трамп, дональд трамп, российский совет по международным делам, сша, в мире
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Дочери и советнику действующего президента США Дональда Трампа
Иванке будет сложно претендовать на серьезный пост в политике из-за отсутствия достаточного политического опыта и очков, кроме того, нельзя сказать, что она сильно проявила себя в политике за время президентства отца, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД
) Иван Тимофеев.
Как сообщила газета Washington Post
со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа, дочь и советник действующего президента США Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода отца с поста главы государства.
"Такие разговоры ходили еще в период прошлых выборов, эта тема так или иначе появлялась в прессе не только в отношении Иванки, но и других членов семьи уходящего президента. Но большие вопросы вызывает их перспективность в качестве публичных политиков, потому что решение о выдвижении принимает партия", - сказал Тимофеев.
По его словам, партия захочет видеть человека, который с большой вероятностью сможет быть сильным кандидатом на президентских выборах.
"Пока непонятно, какие амбиции у Иванки, - одно дело - президентские, другое дело - работа в конгрессе или сенате. Но опыт показывает, что зачастую президентский пост в США занимает человек с серьезным политическим опытом. Трамп в этом отношении был определенным исключением, но (Барак - ред.) Обама, до того как прийти в Белый дом, был сенатором. У (Джорджа - ред.) Буша-младшего тоже был политический опыт. (Джордж - ред.) Буш-старший был директором ЦРУ, (Билл - ред.) Клинтон был губернатором, (Джо - ред.) Байден очень долго работал и в сенате, и был вице-президентом. Поэтому я думаю, что американцы сейчас вернулись к этому и без политического опыта претендовать на какие-то серьезные амбиции будет непросто", - отметил эксперт.
Кроме того, как подчеркнул собеседник, в Америке сейчас много молодых политиков с серьезным опытом, у которых политических очков больше, чем у Иванки Трамп
.
"За время президентства Трампа я не заметил за ней каких-то серьезных политических очков и дивидендов. Она ничем себя серьезно не проявила. Ее нельзя сравнить с (британской) принцессой Дианой, которая имела серьезный общественный авторитет, ее любили и обожали. Или даже если вспомнить Раису Максимовну Горбачеву, ее многие не любили, но она была заметной фигурой, у нее был авторитет, это совершенно точно. Пока я не вижу, по каким темам Иванка себя проявила", - резюмировал Тимофеев.