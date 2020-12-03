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Эксперт оценил шансы Иванки Трамп занять серьезный политический пост
Эксперт оценил шансы Иванки Трамп занять серьезный политический пост
Дочери и советнику действующего президента США Дональда Трампа Иванке будет сложно претендовать на серьезный пост в политике из-за отсутствия достаточного... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:56
2020-12-03T13:56
иванка трамп
дональд трамп
российский совет по международным делам
сша
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дочери и советнику действующего президента США Дональда Трампа Иванке будет сложно претендовать на серьезный пост в политике из-за отсутствия достаточного политического опыта и очков, кроме того, нельзя сказать, что она сильно проявила себя в политике за время президентства отца, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа, дочь и советник действующего президента США Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода отца с поста главы государства."Такие разговоры ходили еще в период прошлых выборов, эта тема так или иначе появлялась в прессе не только в отношении Иванки, но и других членов семьи уходящего президента. Но большие вопросы вызывает их перспективность в качестве публичных политиков, потому что решение о выдвижении принимает партия", - сказал Тимофеев.По его словам, партия захочет видеть человека, который с большой вероятностью сможет быть сильным кандидатом на президентских выборах.Кроме того, как подчеркнул собеседник, в Америке сейчас много молодых политиков с серьезным опытом, у которых политических очков больше, чем у Иванки Трамп."За время президентства Трампа я не заметил за ней каких-то серьезных политических очков и дивидендов. Она ничем себя серьезно не проявила. Ее нельзя сравнить с (британской) принцессой Дианой, которая имела серьезный общественный авторитет, ее любили и обожали. Или даже если вспомнить Раису Максимовну Горбачеву, ее многие не любили, но она была заметной фигурой, у нее был авторитет, это совершенно точно. Пока я не вижу, по каким темам Иванка себя проявила", - резюмировал Тимофеев.
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иванка трамп, дональд трамп, российский совет по международным делам, сша, в мире

Эксперт оценил шансы Иванки Трамп занять серьезный политический пост

13:56 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПарад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне
Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дочери и советнику действующего президента США Дональда Трампа Иванке будет сложно претендовать на серьезный пост в политике из-за отсутствия достаточного политического опыта и очков, кроме того, нельзя сказать, что она сильно проявила себя в политике за время президентства отца, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа, дочь и советник действующего президента США Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода отца с поста главы государства.
"Такие разговоры ходили еще в период прошлых выборов, эта тема так или иначе появлялась в прессе не только в отношении Иванки, но и других членов семьи уходящего президента. Но большие вопросы вызывает их перспективность в качестве публичных политиков, потому что решение о выдвижении принимает партия", - сказал Тимофеев.
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По его словам, партия захочет видеть человека, который с большой вероятностью сможет быть сильным кандидатом на президентских выборах.

"Пока непонятно, какие амбиции у Иванки, - одно дело - президентские, другое дело - работа в конгрессе или сенате. Но опыт показывает, что зачастую президентский пост в США занимает человек с серьезным политическим опытом. Трамп в этом отношении был определенным исключением, но (Барак - ред.) Обама, до того как прийти в Белый дом, был сенатором. У (Джорджа - ред.) Буша-младшего тоже был политический опыт. (Джордж - ред.) Буш-старший был директором ЦРУ, (Билл - ред.) Клинтон был губернатором, (Джо - ред.) Байден очень долго работал и в сенате, и был вице-президентом. Поэтому я думаю, что американцы сейчас вернулись к этому и без политического опыта претендовать на какие-то серьезные амбиции будет непросто", - отметил эксперт.

Кроме того, как подчеркнул собеседник, в Америке сейчас много молодых политиков с серьезным опытом, у которых политических очков больше, чем у Иванки Трамп.
"За время президентства Трампа я не заметил за ней каких-то серьезных политических очков и дивидендов. Она ничем себя серьезно не проявила. Ее нельзя сравнить с (британской) принцессой Дианой, которая имела серьезный общественный авторитет, ее любили и обожали. Или даже если вспомнить Раису Максимовну Горбачеву, ее многие не любили, но она была заметной фигурой, у нее был авторитет, это совершенно точно. Пока я не вижу, по каким темам Иванка себя проявила", - резюмировал Тимофеев.
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Иванка ТрампДональд ТрампРоссийский совет по международным деламСШАВ мире
 
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