https://ria.ru/20201203/tpu-1587305783.html

Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза

Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза

Новый метод лечения тяжелого заболевания роговицы глаза создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Сибирского государственного медицинского... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:00

2020-12-03T08:00

2020-12-03T08:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский государственный медицинский университет

томский политехнический университет

медицина

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новый метод лечения тяжелого заболевания роговицы глаза создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). По их словам, разработанная ими методика восстановления роговицы при буллезной кератопатии намного безопаснее и эффективнее аналогов, так как использует биоразлагаемый материал и стволовые клетки. Об этом сообщили в пресс-службе ТПУ.Буллезная кератопатия — опасное заболевание глаз, приводящее к потере зрения. Вызывается оно дефектами внутреннего слоя роговицы, в результате которых внутриглазная жидкость проникает в роговицу, образуя пузыри, буллы, и вызывая ее отек.Хирургический метод лечения этой болезни — барьерная кератопластика — позволяет вернуть форму и функции роговицы. В ходе него поврежденный участок укрепляется специальным имплантатом из полимерной пленки, восстанавливающим нормальный обмен жидкостями внутри глаза.Ученые ТПУ и СибГМУ разрабатывают новые биоразлагаемые имплантаты, "загруженные" стволовыми клетками крови, которые будут применяться в кератопластике для восстановления роговицы глаза.Внесение стволовых клеток на поврежденный участок, по словам ученых, провоцирует активную реакцию организма на воспалительный процесс. Как показал экспериментальный этап, восстановление нормальной функции роговицы происходит в течение месяца, а имплантат рассасывается без остатка примерно за полгода."Наша задача как физиков — подобрать эффективный, но щадящий метод стерилизации для материала. Это необходимый шаг для дальнейшего развития работы. Стерилизация способствует гибели в стерилизуемых изделиях, контактирующих с раневой поверхностью, кровью или слизистой оболочкой, вегетативных и споровых форм патогенных и не патогенных микроорганизмов. Однако существуют опасения по поводу потери свойств материала после обработки. В своих экспериментах мы обрабатываем материал с помощью плазмы, пара, гибридными методами, сочетающими, например, плазму и гамма-излучение", — говорит инженер Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Нина Иванова.В настоящее время научный коллектив совместно со специалистами Объединенного института ядерных исследований заканчивает разработку имплантатов более эффективной формы – так называемых трековых мембран из полимолочной кислоты.

https://ria.ru/20200623/1573299680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет, томский политехнический университет, медицина