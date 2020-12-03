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https://ria.ru/20201203/tpu-1587305783.html
Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
Новый метод лечения тяжелого заболевания роговицы глаза создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Сибирского государственного медицинского... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:00
2020-12-03T08:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский государственный медицинский университет
томский политехнический университет
медицина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новый метод лечения тяжелого заболевания роговицы глаза создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). По их словам, разработанная ими методика восстановления роговицы при буллезной кератопатии намного безопаснее и эффективнее аналогов, так как использует биоразлагаемый материал и стволовые клетки. Об этом сообщили в пресс-службе ТПУ.Буллезная кератопатия — опасное заболевание глаз, приводящее к потере зрения. Вызывается оно дефектами внутреннего слоя роговицы, в результате которых внутриглазная жидкость проникает в роговицу, образуя пузыри, буллы, и вызывая ее отек.Хирургический метод лечения этой болезни — барьерная кератопластика — позволяет вернуть форму и функции роговицы. В ходе него поврежденный участок укрепляется специальным имплантатом из полимерной пленки, восстанавливающим нормальный обмен жидкостями внутри глаза.Ученые ТПУ и СибГМУ разрабатывают новые биоразлагаемые имплантаты, "загруженные" стволовыми клетками крови, которые будут применяться в кератопластике для восстановления роговицы глаза.Внесение стволовых клеток на поврежденный участок, по словам ученых, провоцирует активную реакцию организма на воспалительный процесс. Как показал экспериментальный этап, восстановление нормальной функции роговицы происходит в течение месяца, а имплантат рассасывается без остатка примерно за полгода."Наша задача как физиков — подобрать эффективный, но щадящий метод стерилизации для материала. Это необходимый шаг для дальнейшего развития работы. Стерилизация способствует гибели в стерилизуемых изделиях, контактирующих с раневой поверхностью, кровью или слизистой оболочкой, вегетативных и споровых форм патогенных и не патогенных микроорганизмов. Однако существуют опасения по поводу потери свойств материала после обработки. В своих экспериментах мы обрабатываем материал с помощью плазмы, пара, гибридными методами, сочетающими, например, плазму и гамма-излучение", — говорит инженер Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Нина Иванова.В настоящее время научный коллектив совместно со специалистами Объединенного института ядерных исследований заканчивает разработку имплантатов более эффективной формы – так называемых трековых мембран из полимолочной кислоты.
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университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет, томский политехнический университет, медицина

Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза

08:00 03.12.2020
 
© Фото : пресс-служба ТПУИсследование смачиваемости поверхности образцов
Исследование смачиваемости поверхности образцов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : пресс-служба ТПУ
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новый метод лечения тяжелого заболевания роговицы глаза создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). По их словам, разработанная ими методика восстановления роговицы при буллезной кератопатии намного безопаснее и эффективнее аналогов, так как использует биоразлагаемый материал и стволовые клетки. Об этом сообщили в пресс-службе ТПУ.
Буллезная кератопатия — опасное заболевание глаз, приводящее к потере зрения. Вызывается оно дефектами внутреннего слоя роговицы, в результате которых внутриглазная жидкость проникает в роговицу, образуя пузыри, буллы, и вызывая ее отек.
Хирургический метод лечения этой болезни — барьерная кератопластика — позволяет вернуть форму и функции роговицы. В ходе него поврежденный участок укрепляется специальным имплантатом из полимерной пленки, восстанавливающим нормальный обмен жидкостями внутри глаза.
© Фото : пресс-служба ТПУОбразец пленки на основе полимолочной кислоты
Образец пленки на основе полимолочной кислоты - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : пресс-служба ТПУ
Образец пленки на основе полимолочной кислоты
Ученые ТПУ и СибГМУ разрабатывают новые биоразлагаемые имплантаты, "загруженные" стволовыми клетками крови, которые будут применяться в кератопластике для восстановления роговицы глаза.

"Мы впервые применили  в кератопластике биоразлагаемые имплантаты из полимолочной кислоты. Согласно предварительным результатам, пленки из этого материала  позволяют эффективно доставить  стволовые клетки на поврежденный участок роговицы. Кроме того, их применение не только делает хирургическую процедуру намного менее травмоопасной, но и не требует повторного вмешательства для их удаления из глаза", — сообщила ассистент кафедры офтальмологии СибГМУ Екатерина Филиппова.

Внесение стволовых клеток на поврежденный участок, по словам ученых, провоцирует активную реакцию организма на воспалительный процесс. Как показал экспериментальный этап, восстановление нормальной функции роговицы происходит в течение месяца, а имплантат рассасывается без остатка примерно за полгода.
"Наша задача как физиков — подобрать эффективный, но щадящий метод стерилизации для материала. Это необходимый шаг для дальнейшего развития работы. Стерилизация способствует гибели в стерилизуемых изделиях, контактирующих с раневой поверхностью, кровью или слизистой оболочкой, вегетативных и споровых форм патогенных и не патогенных микроорганизмов. Однако существуют опасения по поводу потери свойств материала после обработки. В своих экспериментах мы обрабатываем материал с помощью плазмы, пара, гибридными методами, сочетающими, например, плазму и гамма-излучение", — говорит инженер Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Нина Иванова.
В настоящее время научный коллектив совместно со специалистами Объединенного института ядерных исследований заканчивает разработку имплантатов более эффективной формы – так называемых трековых мембран из полимолочной кислоты.
Аспирант Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Анна Липовка в лаборатории ТПУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 09:00РИА Наука
Материал для восстановления органов усовершенствовали в России
 
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский государственный медицинский университетТомский политехнический университетМедицина
 
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