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В России планируют сократить срок выдачи результатов тестов на COVID-19

В России планируют сократить срок выдачи результатов тестов на COVID-19

Срок выдачи результатов тестов на коронавирус впоследствии планируют сократить до 24 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T21:22

2020-12-03T21:22

2020-12-03T21:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Срок выдачи результатов тестов на коронавирус впоследствии планируют сократить до 24 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Следующий этап - это сократить (срок выдачи результатов на COVID-19 - ред.) до 24 часов и далее сократить еще", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество