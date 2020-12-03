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Распространение нового коронавируса
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В России планируют сократить срок выдачи результатов тестов на COVID-19
В России планируют сократить срок выдачи результатов тестов на COVID-19
Срок выдачи результатов тестов на коронавирус впоследствии планируют сократить до 24 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:22
2020-12-03T21:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Срок выдачи результатов тестов на коронавирус впоследствии планируют сократить до 24 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Следующий этап - это сократить (срок выдачи результатов на COVID-19 - ред.) до 24 часов и далее сократить еще", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России планируют сократить срок выдачи результатов тестов на COVID-19

21:22 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра наклеивает индивидуальный штрих код на пробирку с ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра наклеивает индивидуальный штрих код на пробирку с ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Срок выдачи результатов тестов на коронавирус впоследствии планируют сократить до 24 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Следующий этап - это сократить (срок выдачи результатов на COVID-19 - ред.) до 24 часов и далее сократить еще", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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