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Стало известно о третьей предсмертной записке "Тесака"
Стало известно о третьей предсмертной записке "Тесака"
Найдена третья предметная записка националиста Максима Марцинкевича (Тесака), о чем сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T23:43
2020-12-04T04:58
алексей михальчик
следственный комитет россии (ск рф)
москва
красноярск
челябинская область
происшествия
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Найдена третья предметная записка националиста Максима Марцинкевича (Тесака), о чем сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик.Михальчик рассказал, что "несколько часов назад отец Марцинкевича получил по почте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти". В постановлении на 15 листах заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел города Челябинска рассказывает обстоятельства дела, среди которых есть упоминание предсмертной записки."При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М.С. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил", - говорится в тексте постановления, которое приводит адвокат.ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября информировало, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводила проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль. Заявление было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения.После того как тело осужденного было выдано его отцу для захоронения, Михальчик отмечал, что на нем были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей". В начале октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20201017/tesak-1580267720.html
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алексей михальчик, следственный комитет россии (ск рф), москва, красноярск, челябинская область, происшествия, смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич

Стало известно о третьей предсмертной записке "Тесака"

23:43 03.12.2020 (обновлено: 04:58 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМаксим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017
Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Найдена третья предметная записка националиста Максима Марцинкевича (Тесака), о чем сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик.
Михальчик рассказал, что "несколько часов назад отец Марцинкевича получил по почте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти". В постановлении на 15 листах заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел города Челябинска рассказывает обстоятельства дела, среди которых есть упоминание предсмертной записки.
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"При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М.С. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил", - говорится в тексте постановления, которое приводит адвокат.
ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября информировало, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводила проверку.
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль. Заявление было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения.
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После того как тело осужденного было выдано его отцу для захоронения, Михальчик отмечал, что на нем были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей". В начале октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
Артем Костылев - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Источник: друга "Тесака" нашли мертвым в лесу в Подмосковье
 
Алексей МихальчикСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКрасноярскЧелябинская областьПроисшествияСмерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим Марцинкевич
 
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