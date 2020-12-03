https://ria.ru/20201203/telo-1587461505.html

Следствие назвало важную деталь в деле с найденным в Чите телом младенца

Следствие назвало важную деталь в деле с найденным в Чите телом младенца

Состояние младенца, тело которого было найдено утром в мусорном баке в Чите, является важной деталью для следствия и может стать основанием либо отказом в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:26

2020-12-03T10:26

2020-12-03T10:26

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

чита

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Состояние младенца, тело которого было найдено утром в мусорном баке в Чите, является важной деталью для следствия и может стать основанием либо отказом в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости старший помощник главы СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.Ранее в СК региона сообщили, что тело ребенка нашли в мусорном баке в четверг утром у одного из домов по улице Усуглинской в Чите. По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте работают следователи отдела СК и сотрудники полиции. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы."Место, где нашли тело - это достаточно новый микрорайон, застроенный трех- и четырехэтажными домами. Найденный ребенок совсем новорожденный. Сейчас назначены экспертизы, чтобы понимать, жил он или мертворожденный. Потому что если не жил, то нет оснований для уголовной ответственности, а если дышал, то, конечно же, будет возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся экспертизы", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что это является для следствия "существенной деталью".

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/rozysk-1584314977.html

забайкальский край

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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия