https://ria.ru/20201203/telo-1587461505.html
Следствие назвало важную деталь в деле с найденным в Чите телом младенца
Следствие назвало важную деталь в деле с найденным в Чите телом младенца
Состояние младенца, тело которого было найдено утром в мусорном баке в Чите, является важной деталью для следствия и может стать основанием либо отказом в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:26
2020-12-03T10:26
2020-12-03T10:26
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
чита
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Состояние младенца, тело которого было найдено утром в мусорном баке в Чите, является важной деталью для следствия и может стать основанием либо отказом в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости старший помощник главы СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.Ранее в СК региона сообщили, что тело ребенка нашли в мусорном баке в четверг утром у одного из домов по улице Усуглинской в Чите. По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте работают следователи отдела СК и сотрудники полиции. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы."Место, где нашли тело - это достаточно новый микрорайон, застроенный трех- и четырехэтажными домами. Найденный ребенок совсем новорожденный. Сейчас назначены экспертизы, чтобы понимать, жил он или мертворожденный. Потому что если не жил, то нет оснований для уголовной ответственности, а если дышал, то, конечно же, будет возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся экспертизы", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что это является для следствия "существенной деталью".
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/rozysk-1584314977.html
забайкальский край
чита
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_0cc5ff264176c25fe585ec7ef62336bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия
КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости.
Состояние младенца, тело которого было найдено утром в мусорном баке в Чите
, является важной деталью для следствия и может стать основанием либо отказом в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости старший помощник главы СУ СК
РФ по Забайкальскому краю
Егор Марков.
Ранее в СК региона сообщили, что тело ребенка нашли в мусорном баке в четверг утром у одного из домов по улице Усуглинской в Чите. По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте работают следователи отдела СК и сотрудники полиции. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы.
"Место, где нашли тело - это достаточно новый микрорайон, застроенный трех- и четырехэтажными домами. Найденный ребенок совсем новорожденный. Сейчас назначены экспертизы, чтобы понимать, жил он или мертворожденный. Потому что если не жил, то нет оснований для уголовной ответственности, а если дышал, то, конечно же, будет возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся экспертизы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что это является для следствия "существенной деталью".