Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/telo-1587461505.html
Следствие назвало важную деталь в деле с найденным в Чите телом младенца
Следствие назвало важную деталь в деле с найденным в Чите телом младенца
Состояние младенца, тело которого было найдено утром в мусорном баке в Чите, является важной деталью для следствия и может стать основанием либо отказом в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:26
2020-12-03T10:26
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
чита
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Состояние младенца, тело которого было найдено утром в мусорном баке в Чите, является важной деталью для следствия и может стать основанием либо отказом в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости старший помощник главы СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.Ранее в СК региона сообщили, что тело ребенка нашли в мусорном баке в четверг утром у одного из домов по улице Усуглинской в Чите. По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте работают следователи отдела СК и сотрудники полиции. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы."Место, где нашли тело - это достаточно новый микрорайон, застроенный трех- и четырехэтажными домами. Найденный ребенок совсем новорожденный. Сейчас назначены экспертизы, чтобы понимать, жил он или мертворожденный. Потому что если не жил, то нет оснований для уголовной ответственности, а если дышал, то, конечно же, будет возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся экспертизы", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что это является для следствия "существенной деталью".
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/rozysk-1584314977.html
забайкальский край
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_0cc5ff264176c25fe585ec7ef62336bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия

Следствие назвало важную деталь в деле с найденным в Чите телом младенца

10:26 03.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Состояние младенца, тело которого было найдено утром в мусорном баке в Чите, является важной деталью для следствия и может стать основанием либо отказом в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости старший помощник главы СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.
Ранее в СК региона сообщили, что тело ребенка нашли в мусорном баке в четверг утром у одного из домов по улице Усуглинской в Чите. По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте работают следователи отдела СК и сотрудники полиции. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы.
"Место, где нашли тело - это достаточно новый микрорайон, застроенный трех- и четырехэтажными домами. Найденный ребенок совсем новорожденный. Сейчас назначены экспертизы, чтобы понимать, жил он или мертворожденный. Потому что если не жил, то нет оснований для уголовной ответственности, а если дышал, то, конечно же, будет возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся экспертизы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что это является для следствия "существенной деталью".
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 16:18
В Москве разыскивают прятавшую тело ребенка в шкафу женщину
 
Следственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайЧитаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
09:24Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем
09:22В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
Лента новостейМолния