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В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
Тело новорожденного нашли в мусорном баке возле одного из жилых домов в Чите, сообщил журналистам официальный представитель СУСК по Забайкальскому краю Егор... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T07:04
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КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Тело новорожденного нашли в мусорном баке возле одного из жилых домов в Чите, сообщил журналистам официальный представитель СУСК по Забайкальскому краю Егор Марков.По его словам, тело было найдено в четверг утром.В настоящее время на месте работают следователи отдела СК и сотрудники полиции. Эксперты осматривают место происшествия и тело ребенка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы.
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следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия

В мусорном баке в Чите нашли тело младенца

07:04 03.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Тело новорожденного нашли в мусорном баке возле одного из жилых домов в Чите, сообщил журналистам официальный представитель СУСК по Забайкальскому краю Егор Марков.
По его словам, тело было найдено в четверг утром.
"Поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного ребенка в мусорном баке у одного из домов по улице Усуглинской в Чите. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - сказал Марков.
В настоящее время на месте работают следователи отдела СК и сотрудники полиции. Эксперты осматривают место происшествия и тело ребенка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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