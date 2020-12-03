https://ria.ru/20201203/telo-1587445734.html

В мусорном баке в Чите нашли тело младенца

В мусорном баке в Чите нашли тело младенца

Тело новорожденного нашли в мусорном баке возле одного из жилых домов в Чите, сообщил журналистам официальный представитель СУСК по Забайкальскому краю Егор... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T07:04

2020-12-03T07:04

2020-12-03T07:04

следственный комитет россии (ск рф)

чита

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Тело новорожденного нашли в мусорном баке возле одного из жилых домов в Чите, сообщил журналистам официальный представитель СУСК по Забайкальскому краю Егор Марков.По его словам, тело было найдено в четверг утром.В настоящее время на месте работают следователи отдела СК и сотрудники полиции. Эксперты осматривают место происшествия и тело ребенка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы.

https://ria.ru/20201202/telo-1587286075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия