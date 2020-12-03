https://ria.ru/20201203/syr-1587482020.html
Почти 50 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье в 2020 году
Почти 50 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье в 2020 году
Порядка 47,5 тысяч тонн сыра произведены на территории Московской области за 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:14
2020-12-03T12:14
2020-12-03T12:14
новости подмосковья
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Порядка 47,5 тысяч тонн сыра произведены на территории Московской области за 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Подмосковье на сегодняшний день занимает второе место по производству сыра в России. Объём производства сыров и сырных продуктов за 9 месяцев текущего года в регионе составил около 47,5 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло больше, чем на 10%", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.Он добавил, что в настоящее время в регионе производят твердые, полутвердые и мягкие сыры, плавленые, зрелые и быстрые, голубые сыры с плесенью и пикантным вкусом, диетические, вегетарианские, при производстве которых не используется сычужный фермент животного происхождения и другие.
https://ria.ru/20201202/ulitka-1587363443.html
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московская область (подмосковье), экономика
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости.
Порядка 47,5 тысяч тонн сыра произведены на территории Московской области
за 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Подмосковье на сегодняшний день занимает второе место по производству сыра в России. Объём производства сыров и сырных продуктов за 9 месяцев текущего года в регионе составил около 47,5 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло больше, чем на 10%", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.
Он добавил, что в настоящее время в регионе производят твердые, полутвердые и мягкие сыры, плавленые, зрелые и быстрые, голубые сыры с плесенью и пикантным вкусом, диетические, вегетарианские, при производстве которых не используется сычужный фермент животного происхождения и другие.