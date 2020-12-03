https://ria.ru/20201203/syr-1587482020.html

Почти 50 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье в 2020 году

Почти 50 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье в 2020 году

Порядка 47,5 тысяч тонн сыра произведены на территории Московской области за 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:14

2020-12-03T12:14

2020-12-03T12:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585346842_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_700de5cac227580b9aa2c4d877527c55.jpg

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Порядка 47,5 тысяч тонн сыра произведены на территории Московской области за 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Подмосковье на сегодняшний день занимает второе место по производству сыра в России. Объём производства сыров и сырных продуктов за 9 месяцев текущего года в регионе составил около 47,5 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло больше, чем на 10%", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.Он добавил, что в настоящее время в регионе производят твердые, полутвердые и мягкие сыры, плавленые, зрелые и быстрые, голубые сыры с плесенью и пикантным вкусом, диетические, вегетарианские, при производстве которых не используется сычужный фермент животного происхождения и другие.

https://ria.ru/20201202/ulitka-1587363443.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), экономика