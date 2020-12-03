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Россельхознадзор нашел в узбекских сухофруктах капрового жука
Россельхознадзор нашел в узбекских сухофруктах капрового жука
Россельхознадзор снова выявил в узбекских сухофруктах опасного карантинного вредителя - капрового жука, в ближайшее время служба инициирует переговоры с... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:42
2020-12-03T18:42
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
узбекистан
экономика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россельхознадзор снова выявил в узбекских сухофруктах опасного карантинного вредителя - капрового жука, в ближайшее время служба инициирует переговоры с узбекской стороной для обсуждения ситуации, говорится в сообщении ведомства."При проведении карантинного фитосанитарного контроля товарной партии сушеных абрикосов объемом одна тонна, поступившей из Узбекистана, был выявлен карантинный для России и стран-членов Евразийского экономического союза объект – капровый жук (Trogoderma granarium Ev.). Вредитель был обнаружен в стадии личинки в количестве двух штук на один килограмм продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии", - сообщается в пресс-релизе.Россельхознадзор напоминает, что в 2008 году в связи с выявлением капрового жука в сухофруктах уже вводились временные ограничения на ввоз в РФ всей подкарантинной продукции из Узбекистана. В настоящее время, по информации Национальных организаций по карантину и защите растений стран-экспортеров (НОКЗР) Узбекистана, капровый жук считается официально ликвидированным на территории страны объектом, отмечается в сообщении."Проникновение и распространение капрового жука на территории России неизменно повлияет на экспортный потенциал страны. В целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанного объекта Россельхознадзор оставляет за собой право ввести запрет на ввоз из Узбекистана в Россию сухофруктов и орехов", - указывает ведомство, отмечая, что в ближайшее время служба инициирует переговоры с узбекской стороной для обсуждения сложившейся ситуации.Капровый жук повреждает зерно пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, овса, риса, масличных, бобовых, семена овощных, технических, лесных, декоративных и других культур, а также продукты их переработки. Он способен уничтожить до 70% хранимой продукции. Согласно сообщению, потенциальный ущерб при завозе капрового жука на территорию России только от выбраковки и уничтожения товарной продукции может составить более 5 миллиардов рублей в год."В случае, если капровый жук распространится на территории России, это может привести к потере внешних рынков стран, где этот вредитель является отсутствующим карантинным объектом. Это будет препятствовать свободной торговле со странами Европейского Союза и ляжет дополнительными экономическими затратами на обеззараживание экспортируемой зернопродукции", - указывает ведомство.
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евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), узбекистан, экономика

Россельхознадзор нашел в узбекских сухофруктах капрового жука

18:42 03.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАбрикосы в лаборатории
Абрикосы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россельхознадзор снова выявил в узбекских сухофруктах опасного карантинного вредителя - капрового жука, в ближайшее время служба инициирует переговоры с узбекской стороной для обсуждения ситуации, говорится в сообщении ведомства.
"При проведении карантинного фитосанитарного контроля товарной партии сушеных абрикосов объемом одна тонна, поступившей из Узбекистана, был выявлен карантинный для России и стран-членов Евразийского экономического союза объект – капровый жук (Trogoderma granarium Ev.). Вредитель был обнаружен в стадии личинки в количестве двух штук на один килограмм продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии", - сообщается в пресс-релизе.
Россельхознадзор напоминает, что в 2008 году в связи с выявлением капрового жука в сухофруктах уже вводились временные ограничения на ввоз в РФ всей подкарантинной продукции из Узбекистана. В настоящее время, по информации Национальных организаций по карантину и защите растений стран-экспортеров (НОКЗР) Узбекистана, капровый жук считается официально ликвидированным на территории страны объектом, отмечается в сообщении.
"Проникновение и распространение капрового жука на территории России неизменно повлияет на экспортный потенциал страны. В целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанного объекта Россельхознадзор оставляет за собой право ввести запрет на ввоз из Узбекистана в Россию сухофруктов и орехов", - указывает ведомство, отмечая, что в ближайшее время служба инициирует переговоры с узбекской стороной для обсуждения сложившейся ситуации.
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Капровый жук повреждает зерно пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, овса, риса, масличных, бобовых, семена овощных, технических, лесных, декоративных и других культур, а также продукты их переработки. Он способен уничтожить до 70% хранимой продукции. Согласно сообщению, потенциальный ущерб при завозе капрового жука на территорию России только от выбраковки и уничтожения товарной продукции может составить более 5 миллиардов рублей в год.
"В случае, если капровый жук распространится на территории России, это может привести к потере внешних рынков стран, где этот вредитель является отсутствующим карантинным объектом. Это будет препятствовать свободной торговле со странами Европейского Союза и ляжет дополнительными экономическими затратами на обеззараживание экспортируемой зернопродукции", - указывает ведомство.
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Евразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)УзбекистанЭкономика
 
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