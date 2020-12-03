https://ria.ru/20201203/sukhofrukty-1587560091.html

Россельхознадзор нашел в узбекских сухофруктах капрового жука

Россельхознадзор нашел в узбекских сухофруктах капрового жука

Россельхознадзор снова выявил в узбекских сухофруктах опасного карантинного вредителя - капрового жука, в ближайшее время служба инициирует переговоры с... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:42

2020-12-03T18:42

2020-12-03T18:42

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

узбекистан

экономика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россельхознадзор снова выявил в узбекских сухофруктах опасного карантинного вредителя - капрового жука, в ближайшее время служба инициирует переговоры с узбекской стороной для обсуждения ситуации, говорится в сообщении ведомства."При проведении карантинного фитосанитарного контроля товарной партии сушеных абрикосов объемом одна тонна, поступившей из Узбекистана, был выявлен карантинный для России и стран-членов Евразийского экономического союза объект – капровый жук (Trogoderma granarium Ev.). Вредитель был обнаружен в стадии личинки в количестве двух штук на один килограмм продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии", - сообщается в пресс-релизе.Россельхознадзор напоминает, что в 2008 году в связи с выявлением капрового жука в сухофруктах уже вводились временные ограничения на ввоз в РФ всей подкарантинной продукции из Узбекистана. В настоящее время, по информации Национальных организаций по карантину и защите растений стран-экспортеров (НОКЗР) Узбекистана, капровый жук считается официально ликвидированным на территории страны объектом, отмечается в сообщении."Проникновение и распространение капрового жука на территории России неизменно повлияет на экспортный потенциал страны. В целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанного объекта Россельхознадзор оставляет за собой право ввести запрет на ввоз из Узбекистана в Россию сухофруктов и орехов", - указывает ведомство, отмечая, что в ближайшее время служба инициирует переговоры с узбекской стороной для обсуждения сложившейся ситуации.Капровый жук повреждает зерно пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, овса, риса, масличных, бобовых, семена овощных, технических, лесных, декоративных и других культур, а также продукты их переработки. Он способен уничтожить до 70% хранимой продукции. Согласно сообщению, потенциальный ущерб при завозе капрового жука на территорию России только от выбраковки и уничтожения товарной продукции может составить более 5 миллиардов рублей в год."В случае, если капровый жук распространится на территории России, это может привести к потере внешних рынков стран, где этот вредитель является отсутствующим карантинным объектом. Это будет препятствовать свободной торговле со странами Европейского Союза и ляжет дополнительными экономическими затратами на обеззараживание экспортируемой зернопродукции", - указывает ведомство.

https://ria.ru/20201008/shampinony-1578901241.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/ryba-1577027068.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), узбекистан, экономика