Суд заочно арестовал причастных к гибели летчика Филипова боевиков
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПортрет погибшего в Сирии летчика Романа Филипова
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трех террористов, причастных к убийству российского летчика Романа Филипова в Сирии, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.
О заочном предъявлении обвинения четверым боевикам "Джебхат ан-Нусры" - запрещенной в России организации, ныне переименованной в "Хайят Тахрир аш-Шам", - СК сообщал 18 ноября. Им вменяется "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "покушение на убийство" и "хищение огнестрельного оружия".
18 ноября, 13:11СК предъявил обвинение убийцам летчика из России в Сирии
"Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ибрахима Рамадана Аль-Ахмада, Мухаммеда Гази Аль-Алейвия и Абделя Басыта Ибрахима Аль-Хамуда. Срок ареста установлен на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию РФ", - рассказал собеседник агентства.
Рассмотрение вопроса о заочном аресте четвертого обвиняемого, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха, суд отложил на 7 декабря.
После катапультирования Филипов приземлился в подконтрольном боевикам районе и до последних вел неравный бой с исламистами. По данным Минобороны РФ, когда боевики приблизились к летчику на несколько десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
18 мая, 16:21Табличка на камне: в Сирии почтили память Героя России Романа ФилиповаВ сирийской провинции Идлиб установили памятную табличку, посвященную героической гибели майора ВКС России Романа Филипова. Табличку разместили у камня, из-за которого летчик в последние минуты жизни отстреливался от террористов.