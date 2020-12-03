https://ria.ru/20201203/sud-1587552823.html

Суд заочно арестовал причастных к гибели летчика Филипова боевиков

Суд заочно арестовал причастных к гибели летчика Филипова боевиков

Басманный суд Москвы заочно арестовал трех террористов, причастных к убийству российского летчика Романа Филипова в Сирии, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:48

2020-12-03T17:48

2020-12-03T17:48

роман филипов

идлиб (мухафаза)

су-25

следственный комитет россии (ск рф)

москва

сирия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трех террористов, причастных к убийству российского летчика Романа Филипова в Сирии, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.О заочном предъявлении обвинения четверым боевикам "Джебхат ан-Нусры" - запрещенной в России организации, ныне переименованной в "Хайят Тахрир аш-Шам", - СК сообщал 18 ноября. Им вменяется "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "покушение на убийство" и "хищение огнестрельного оружия"."Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ибрахима Рамадана Аль-Ахмада, Мухаммеда Гази Аль-Алейвия и Абделя Басыта Ибрахима Аль-Хамуда. Срок ареста установлен на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию РФ", - рассказал собеседник агентства.Рассмотрение вопроса о заочном аресте четвертого обвиняемого, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха, суд отложил на 7 декабря.В феврале 2018 года в Идлибе террористы сбили штурмовик Су-25 майора Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.После катапультирования Филипов приземлился в подконтрольном боевикам районе и до последних вел неравный бой с исламистами. По данным Минобороны РФ, когда боевики приблизились к летчику на несколько десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/sk-1585157642.html

https://ria.ru/20200518/1571625176.html

идлиб (мухафаза)

москва

сирия

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роман филипов, идлиб (мухафаза), су-25, следственный комитет россии (ск рф), москва, сирия