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В Москве будут судить "Деда Мороза" за пикет на Красной площади
В Москве будут судить "Деда Мороза" за пикет на Красной площади
Тверской суд Москвы 22 декабря рассмотрит административный протокол в отношении мужчины, вышедшего на пикет на Красную площадь в костюме Деда Мороза, сообщил... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:41
2020-12-03T17:41
2020-12-03T17:41
дед мороз
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общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы 22 декабря рассмотрит административный протокол в отношении мужчины, вышедшего на пикет на Красную площадь в костюме Деда Мороза, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Александр Альдаев."Судебное заседание назначено на 22 декабря", - рассказал собеседник агентства.Альдаев отметил, что в середине ноября его подзащитный вышел на Красную площадь в костюме Деда Мороза с плакатом "Дед Мороз против закрытия елок". Его задержали вместе с "гномами-помощниками", но на них протокол составлять не стали."Деду Морозу" вменяется часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка проведения акции". Ему грозит штраф в 10-20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.
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дед мороз, москва, общество