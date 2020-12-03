https://ria.ru/20201203/sud-1587551717.html

В Москве будут судить "Деда Мороза" за пикет на Красной площади

В Москве будут судить "Деда Мороза" за пикет на Красной площади

Тверской суд Москвы 22 декабря рассмотрит административный протокол в отношении мужчины, вышедшего на пикет на Красную площадь в костюме Деда Мороза, сообщил... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:41

2020-12-03T17:41

2020-12-03T17:41

дед мороз

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы 22 декабря рассмотрит административный протокол в отношении мужчины, вышедшего на пикет на Красную площадь в костюме Деда Мороза, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Александр Альдаев."Судебное заседание назначено на 22 декабря", - рассказал собеседник агентства.Альдаев отметил, что в середине ноября его подзащитный вышел на Красную площадь в костюме Деда Мороза с плакатом "Дед Мороз против закрытия елок". Его задержали вместе с "гномами-помощниками", но на них протокол составлять не стали."Деду Морозу" вменяется часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка проведения акции". Ему грозит штраф в 10-20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

https://ria.ru/20200806/1575454592.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, москва, общество