https://ria.ru/20201203/stonehenge-1587370618.html

Стоунхендж превратили в доску почета героев пандемии COVID-19

Стоунхендж превратили в доску почета героев пандемии COVID-19

Усилия восьми людей, которые продолжали работать над проектами по сохранению культурного наследия Великобритании, несмотря на пандемию коронавируса, отметили... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T04:17

2020-12-03T04:17

2020-12-03T04:17

культура

новости культуры

музеи

северная ирландия

стаффордшир

великобритания

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Усилия восьми людей, которые продолжали работать над проектами по сохранению культурного наследия Великобритании, несмотря на пандемию коронавируса, отметили световым шоу в Стоунхендже, сообщает TheGuardian. Их фотографии проецировались на гигантские камни древнейшего сооружения. Среди "героев пандемии" Мик Бирн, волонтер из Национального дендрария в Стаффордшире, который водил экскурсии с соблюдением социальной дистанции во время карантина, куратор Сьюзан Питтер, работавшая над созданием онлайн-галереи "Back to Life", посвященной жителям Ямайки, приехавшим в Великобританию в 1940-60 годах, а также Уильям Колвин, благодаря которому оставалась открытой бывшая церковь в Кашендуне на северо-востоке Северной Ирландии. Сейчас в ней находится центр искусств и культурного наследия.

https://ria.ru/20201116/stonehendge-1584536570.html

северная ирландия

стаффордшир

великобритания

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новости культуры, музеи, северная ирландия, стаффордшир, великобритания