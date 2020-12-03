https://ria.ru/20201203/stonehenge-1587370618.html
Стоунхендж превратили в доску почета героев пандемии COVID-19
Стоунхендж превратили в доску почета героев пандемии COVID-19
Усилия восьми людей, которые продолжали работать над проектами по сохранению культурного наследия Великобритании, несмотря на пандемию коронавируса, отметили... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T04:17
2020-12-03T04:17
2020-12-03T04:17
культура
новости культуры
музеи
северная ирландия
стаффордшир
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587369570_0:0:1001:563_1400x0_80_0_0_043779f60f5384333db7174e7737e085.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Усилия восьми людей, которые продолжали работать над проектами по сохранению культурного наследия Великобритании, несмотря на пандемию коронавируса, отметили световым шоу в Стоунхендже, сообщает TheGuardian. Их фотографии проецировались на гигантские камни древнейшего сооружения. Среди "героев пандемии" Мик Бирн, волонтер из Национального дендрария в Стаффордшире, который водил экскурсии с соблюдением социальной дистанции во время карантина, куратор Сьюзан Питтер, работавшая над созданием онлайн-галереи "Back to Life", посвященной жителям Ямайки, приехавшим в Великобританию в 1940-60 годах, а также Уильям Колвин, благодаря которому оставалась открытой бывшая церковь в Кашендуне на северо-востоке Северной Ирландии. Сейчас в ней находится центр искусств и культурного наследия.
https://ria.ru/20201116/stonehendge-1584536570.html
северная ирландия
стаффордшир
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587369570_118:0:869:563_1400x0_80_0_0_82261824f0572a2d6e9a448b1c726be2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, северная ирландия, стаффордшир, великобритания