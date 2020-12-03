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https://ria.ru/20201203/stonehenge-1587370618.html
Стоунхендж превратили в доску почета героев пандемии COVID-19
Стоунхендж превратили в доску почета героев пандемии COVID-19
Усилия восьми людей, которые продолжали работать над проектами по сохранению культурного наследия Великобритании, несмотря на пандемию коронавируса, отметили... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T04:17
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культура
новости культуры
музеи
северная ирландия
стаффордшир
великобритания
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Усилия восьми людей, которые продолжали работать над проектами по сохранению культурного наследия Великобритании, несмотря на пандемию коронавируса, отметили световым шоу в Стоунхендже, сообщает TheGuardian. Их фотографии проецировались на гигантские камни древнейшего сооружения. Среди "героев пандемии" Мик Бирн, волонтер из Национального дендрария в Стаффордшире, который водил экскурсии с соблюдением социальной дистанции во время карантина, куратор Сьюзан Питтер, работавшая над созданием онлайн-галереи "Back to Life", посвященной жителям Ямайки, приехавшим в Великобританию в 1940-60 годах, а также Уильям Колвин, благодаря которому оставалась открытой бывшая церковь в Кашендуне на северо-востоке Северной Ирландии. Сейчас в ней находится центр искусств и культурного наследия.
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новости культуры, музеи, северная ирландия, стаффордшир, великобритания

Стоунхендж превратили в доску почета героев пандемии COVID-19

04:17 03.12.2020
 
© Фото : @EnglishHeritage/TwitterПроекция фотографий людей, которые продолжали работать над проектами наследия и искусства во время пандемии коронавируса, в Стоунхендже
Проекция фотографий людей, которые продолжали работать над проектами наследия и искусства во время пандемии коронавируса, в Стоунхендже - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : @EnglishHeritage/Twitter
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Усилия восьми людей, которые продолжали работать над проектами по сохранению культурного наследия Великобритании, несмотря на пандемию коронавируса, отметили световым шоу в Стоунхендже, сообщает TheGuardian.
Их фотографии проецировались на гигантские камни древнейшего сооружения.
Среди "героев пандемии" Мик Бирн, волонтер из Национального дендрария в Стаффордшире, который водил экскурсии с соблюдением социальной дистанции во время карантина, куратор Сьюзан Питтер, работавшая над созданием онлайн-галереи "Back to Life", посвященной жителям Ямайки, приехавшим в Великобританию в 1940-60 годах, а также Уильям Колвин, благодаря которому оставалась открытой бывшая церковь в Кашендуне на северо-востоке Северной Ирландии. Сейчас в ней находится центр искусств и культурного наследия.
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