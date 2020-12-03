https://ria.ru/20201203/statham-1587520864.html

Джейсон Стейтем сыграет в фильме о русской мафии

Джейсон Стейтем сыграет в фильме о русской мафии

Джейсон Стейтем сыграет в фильме о русской мафии в Лондоне "Small Dark Look", проект был переименован, ранее он назывался "Body Cross", сообщает Collider. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:44

2020-12-03T18:44

2020-12-03T18:44

вигго мортенсен

культура

новости культуры

венсан кассель

наоми уоттс

дэвид кроненберг

лондон

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Джейсон Стейтем сыграет в фильме о русской мафии в Лондоне "Small Dark Look", проект был переименован, ранее он назывался "Body Cross", сообщает Collider.Работа над фильмом ведется уже два года. Сначала режиссером был Уильям Олройд, но затем его сменил датчанин Мартин Зандвлиет. Ожидалось, что картина станет продолжением "Порока на экспорт" (2007) Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном в главной роли. Cейчас студия Focus Features не называет проект сиквелом, однако сценарист тот же – Стивен Найт.В "Пороке на экспорт" речь шла о жизни российских воров в законе в Лондоне. Помимо Вигго Мортенсена в фильме играли Наоми Уоттс и Венсан Кассель.

https://ria.ru/20200907/ritchie-1576772477.html

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вигго мортенсен, новости культуры, венсан кассель, наоми уоттс, дэвид кроненберг, лондон