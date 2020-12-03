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СМИ: в Италии мужчина прошел 450 километров пешком после ссоры с женой
СМИ: в Италии мужчина прошел 450 километров пешком после ссоры с женой
Житель итальянского города Комо прошагал неделю не останавливаясь после ссоры с женой, пишет газета il Resto del Carlino. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:12
2020-12-03T20:12
адриатическое море
италия
сша
в мире
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РИМ, 3 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянского города Комо прошагал неделю не останавливаясь после ссоры с женой, пишет газета il Resto del Carlino.Мужчину остановила полиция города Фано в провинции Пезаро-Урбино. В два часа ночи он шел по автомобильной дороге вдоль побережья Адриатического моря. Полицейским уставший и замерзший 48-летний мужчина рассказал, что пересек 450 километров, чтобы выпустить пар после семейного скандала. Целью его путешествия был городок Сан-Джованни-Ротондо, где находится гробница почитаемого святого Падре Пио.Таким образом, в среднем мужчина преодолевал 60 километров в день. Еду и питье он якобы получал по дороге от встречных людей.Выяснилось, что несколькими днями ранее о его исчезновении в полицию заявила жена. На следующий день она приехала в Фано, чтобы забрать супруга и заплатить штраф в 400 евро, который он получил за нарушение ночного комендантского часа.В итальянских социальных сетях мужчину сравнили с Форрестом Гампом: герой одноименной кинокартины, испытав одиночество, бегом пересек США несколько раз от побережья до побережья.
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РИА Новости
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адриатическое море, италия, сша, в мире

СМИ: в Италии мужчина прошел 450 километров пешком после ссоры с женой

20:12 03.12.2020
 
CC0 / Pexels / Мужчина
Мужчина - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
CC0 / Pexels /
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РИМ, 3 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянского города Комо прошагал неделю не останавливаясь после ссоры с женой, пишет газета il Resto del Carlino.
Мужчину остановила полиция города Фано в провинции Пезаро-Урбино. В два часа ночи он шел по автомобильной дороге вдоль побережья Адриатического моря. Полицейским уставший и замерзший 48-летний мужчина рассказал, что пересек 450 километров, чтобы выпустить пар после семейного скандала. Целью его путешествия был городок Сан-Джованни-Ротондо, где находится гробница почитаемого святого Падре Пио.
Таким образом, в среднем мужчина преодолевал 60 километров в день. Еду и питье он якобы получал по дороге от встречных людей.
Выяснилось, что несколькими днями ранее о его исчезновении в полицию заявила жена. На следующий день она приехала в Фано, чтобы забрать супруга и заплатить штраф в 400 евро, который он получил за нарушение ночного комендантского часа.
В итальянских социальных сетях мужчину сравнили с Форрестом Гампом: герой одноименной кинокартины, испытав одиночество, бегом пересек США несколько раз от побережья до побережья.
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