https://ria.ru/20201203/ssora-1587574345.html

СМИ: в Италии мужчина прошел 450 километров пешком после ссоры с женой

СМИ: в Италии мужчина прошел 450 километров пешком после ссоры с женой

Житель итальянского города Комо прошагал неделю не останавливаясь после ссоры с женой, пишет газета il Resto del Carlino. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:12

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2020-12-03T20:12

адриатическое море

италия

сша

в мире

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РИМ, 3 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянского города Комо прошагал неделю не останавливаясь после ссоры с женой, пишет газета il Resto del Carlino.Мужчину остановила полиция города Фано в провинции Пезаро-Урбино. В два часа ночи он шел по автомобильной дороге вдоль побережья Адриатического моря. Полицейским уставший и замерзший 48-летний мужчина рассказал, что пересек 450 километров, чтобы выпустить пар после семейного скандала. Целью его путешествия был городок Сан-Джованни-Ротондо, где находится гробница почитаемого святого Падре Пио.Таким образом, в среднем мужчина преодолевал 60 километров в день. Еду и питье он якобы получал по дороге от встречных людей.Выяснилось, что несколькими днями ранее о его исчезновении в полицию заявила жена. На следующий день она приехала в Фано, чтобы забрать супруга и заплатить штраф в 400 евро, который он получил за нарушение ночного комендантского часа.В итальянских социальных сетях мужчину сравнили с Форрестом Гампом: герой одноименной кинокартины, испытав одиночество, бегом пересек США несколько раз от побережья до побережья.

https://ria.ru/20201109/kipr-1583713345.html

адриатическое море

италия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адриатическое море, италия, сша, в мире