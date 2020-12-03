https://ria.ru/20201203/ssha-1587436719.html

Антонов назвал приоритеты в работе с новым президентом США

Антонов назвал приоритеты в работе с новым президентом США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T01:22

2020-12-03T01:22

2020-12-03T01:49

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям, об этом он сказал в ходе онлайн конференции.Речь, по словам дипломата, идет о стратегической стабильности, нераспространении ядерного оружия, сотрудничестве в космосе, борьбе с терроризмом и пандемией коронавируса.Антонов призвал восстанавливать каналы связи между странами. "Я мечтаю увидеть, как главы МИД и Минобороны прибывают в Вашингтон на переговоры в формате "два плюс два", - сказал он.В то же время дипломат выразил сомнения в том, что Москве удастся договориться с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями. Сегодня единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений СНВ-3, но срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Антонов также приветствовал возможность возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и заверил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с Соединенными Штатами.Говоря о результатах выборов в Соединенных Штатах, посол отметил, что Россия признает любой выбор американцев, но ждет официального объявления результатов, прежде чем реагировать в рамках дипломатического протокола.Выборы президента США прошли 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20201201/lavrov-1587086672.html

https://ria.ru/20201203/vooruzheniya-1587434965.html

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россия, анатолий антонов, сша, в мире