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Антонов назвал приоритеты в работе с новым президентом США
Антонов назвал приоритеты в работе с новым президентом США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T01:22
2020-12-03T01:22
2020-12-03T01:49
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям, об этом он сказал в ходе онлайн конференции.Речь, по словам дипломата, идет о стратегической стабильности, нераспространении ядерного оружия, сотрудничестве в космосе, борьбе с терроризмом и пандемией коронавируса.Антонов призвал восстанавливать каналы связи между странами. "Я мечтаю увидеть, как главы МИД и Минобороны прибывают в Вашингтон на переговоры в формате "два плюс два", - сказал он.В то же время дипломат выразил сомнения в том, что Москве удастся договориться с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями. Сегодня единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений СНВ-3, но срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Антонов также приветствовал возможность возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и заверил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с Соединенными Штатами.Говоря о результатах выборов в Соединенных Штатах, посол отметил, что Россия признает любой выбор американцев, но ждет официального объявления результатов, прежде чем реагировать в рамках дипломатического протокола.Выборы президента США прошли 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
https://ria.ru/20201201/lavrov-1587086672.html
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россия, анатолий антонов, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости.
Посол России в США Анатолий Антонов
заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям, об этом он сказал в ходе онлайн конференции.
Речь, по словам дипломата, идет о стратегической стабильности, нераспространении ядерного оружия, сотрудничестве в космосе, борьбе с терроризмом и пандемией коронавируса.
Антонов призвал восстанавливать каналы связи между странами. "Я мечтаю увидеть, как главы МИД и Минобороны прибывают в Вашингтон на переговоры в формате "два плюс два", - сказал он.
В то же время дипломат выразил сомнения в том, что Москве удастся договориться с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями. Сегодня единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений СНВ-3, но срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Антонов также приветствовал возможность возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и заверил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с Соединенными Штатами.
Говоря о результатах выборов в Соединенных Штатах, посол отметил, что Россия признает любой выбор американцев, но ждет официального объявления результатов, прежде чем реагировать в рамках дипломатического протокола.
Выборы президента США
прошли 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.