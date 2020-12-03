https://ria.ru/20201203/sroki-1587510402.html

Власти Москвы назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу

Власти Москвы назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу

Столичные власти рассчитывают снять основную часть действующих ограничений по коронавирусу к середине следующего года, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:37

2020-12-03T14:37

2020-12-03T16:34

туризм

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир ефимов (политик)

москва

общество

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Названы вероятные сроки снятия ограничений по коронавирусу в Москве

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Столичные власти рассчитывают снять основную часть действующих ограничений по коронавирусу к середине следующего года, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. "Мы рассчитываем, что к плановому, динамичному восстановлению экономика перейдет где-то с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний день ограничений", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что столичные власти не намерены вводить дополнительных мер по борьбе с COVID-19 в новогодние каникулы. Коронавирусом в России заражены более 2,37 миллиона человек, на Москву приходится около четверти всех случаев. Свыше 1,85 миллиона пациентов в стране выздоровели. Жертвами COVID-19 стали около 41,5 тысячи человек. За последние сутки выявили более 28 тысяч новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587493906.html

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