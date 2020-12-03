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https://ria.ru/20201203/sroki-1587510402.html
Власти Москвы назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу
Власти Москвы назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу
Столичные власти рассчитывают снять основную часть действующих ограничений по коронавирусу к середине следующего года, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:37
2020-12-03T16:34
туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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Названы вероятные сроки снятия ограничений по коронавирусу в Москве
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Столичные власти рассчитывают снять основную часть действующих ограничений по коронавирусу к середине следующего года, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. "Мы рассчитываем, что к плановому, динамичному восстановлению экономика перейдет где-то с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний день ограничений", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что столичные власти не намерены вводить дополнительных мер по борьбе с COVID-19 в новогодние каникулы. Коронавирусом в России заражены более 2,37 миллиона человек, на Москву приходится около четверти всех случаев. Свыше 1,85 миллиона пациентов в стране выздоровели. Жертвами COVID-19 стали около 41,5 тысячи человек. За последние сутки выявили более 28 тысяч новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир ефимов (политик), москва, общество

Власти Москвы назвали возможный срок отмены ограничений по коронавирусу

14:37 03.12.2020 (обновлено: 16:34 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Столичные власти рассчитывают снять основную часть действующих ограничений по коронавирусу к середине следующего года, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
"Мы рассчитываем, что к плановому, динамичному восстановлению экономика перейдет где-то с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний день ограничений", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что столичные власти не намерены вводить дополнительных мер по борьбе с COVID-19 в новогодние каникулы.
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Коронавирусом в России заражены более 2,37 миллиона человек, на Москву приходится около четверти всех случаев. Свыше 1,85 миллиона пациентов в стране выздоровели. Жертвами COVID-19 стали около 41,5 тысячи человек. За последние сутки выявили более 28 тысяч новых случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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