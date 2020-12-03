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Комаровский назвал "самые глупые" народные советы по лечению COVID-19
Комаровский назвал "самые глупые" народные советы по лечению COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью YouTube-каналу Politeka Online назвал самые глупые народные методы борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:18
2020-12-03T14:39
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью YouTube-каналу Politeka Online назвал самые глупые народные методы борьбы с коронавирусом.Как рассказал медик, недавно он получил два письма о том, что от инфекции может помочь регулярное смазывание носа ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле.По словам врача, помимо подобных возмутительных советов, люди часто покупают в аптеке лекарства без назначения врача, тем самым рискуя навредить себе."Значительная часть населения находится на таком очень пещерном уровне в плане медицинского образования", — заключил Комаровский.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/komarovskiy-1585525959.html
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евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Комаровский назвал "самые глупые" народные советы по лечению COVID-19

14:18 03.12.2020 (обновлено: 14:39 03.12.2020)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью YouTube-каналу Politeka Online назвал самые глупые народные методы борьбы с коронавирусом.
Как рассказал медик, недавно он получил два письма о том, что от инфекции может помочь регулярное смазывание носа ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле.

"А тема дышать над спиртом, над самогонкой — это вообще маст-хэв, без этого вообще никак", — сыронизировал специалист.

По словам врача, помимо подобных возмутительных советов, люди часто покупают в аптеке лекарства без назначения врача, тем самым рискуя навредить себе.
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"Значительная часть населения находится на таком очень пещерном уровне в плане медицинского образования", — заключил Комаровский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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