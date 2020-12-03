https://ria.ru/20201203/smertnost-1587470835.html

Минздрав планирует скорректировать целевые показатели смертности

Минздрав планирует скорректировать целевые показатели смертности

Минздрав России планирует скорректировать целевые показатели смертности, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:18

2020-12-03T11:18

2020-12-03T11:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

олег салагай

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минздрав России планирует скорректировать целевые показатели смертности, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай."Отдельно хотелось бы сказать о показателях смертности, очевидно, что в силу объективных причин будут предполагаться некоторые корректировки плановых значений", - сказал Салагай на совещании "О реализации национальных проектов в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".Он отметил, что необходимо принять дополнительные меры и усилия, чтобы нивелировать негативные тенденции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, олег салагай, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество