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Умер актер, игравший главных злодеев в "Безумном Максе"

Умер актер, игравший главных злодеев в "Безумном Максе"

Австралийский актер Хью Кияс-Бёрн, запомнившийся по ролям злодеев в фильмах "Безумный Макс" и "Безумный Макс: дорога ярости", скончался в возрасте 73 лет,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T01:10

2020-12-03T01:10

2020-12-03T01:24

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Австралийский актер Хью Кияс-Бёрн, запомнившийся по ролям злодеев в фильмах "Безумный Макс" и "Безумный Макс: дорога ярости", скончался в возрасте 73 лет, сообщил в Twitter режиссер и сценарист Тед Гейган.Гейган также отметил, что Кияс-Бёрн был замечательным человеком, которого волновали многие гуманитарные вопросы и проблемы, связанные с климатом и окружающей средой. Причину смерти актера он не назвал.Хью Кияс-Бёрн родился в Индии в 1947 году, в начале 70-х годов он переехал в Австралию, чтобы построить актерскую карьеру. Желая реализовать себя на театральной сцене, он сыграл в таких постановках Королевской шекспировской труппы, как "Балкон", "Гамлет", "Как вам это понравится" и "Король Лир".Позже Кияс-Бёрн прославился ролями в двух фильмах франшизы "Безумный Макс". В первой оригинальной части, вышедшей на экраны в 1979 году, он исполнил роль Потрошителя. Актер воплотил образ лидера банды мотоциклистов. Во второй части "Дорога ярости", которую зритель увидел в 2015 году, Кияс-Бёрн сыграл Несмертного Джо.

https://radiosputnik.ria.ru/20201129/dart-veyder-1586815387.html

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