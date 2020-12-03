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Умер актер, игравший главных злодеев в "Безумном Максе"
Умер актер, игравший главных злодеев в "Безумном Максе"
Австралийский актер Хью Кияс-Бёрн, запомнившийся по ролям злодеев в фильмах "Безумный Макс" и "Безумный Макс: дорога ярости", скончался в возрасте 73 лет,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T01:10
2020-12-03T01:24
австралия
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Австралийский актер Хью Кияс-Бёрн, запомнившийся по ролям злодеев в фильмах "Безумный Макс" и "Безумный Макс: дорога ярости", скончался в возрасте 73 лет, сообщил в Twitter режиссер и сценарист Тед Гейган.Гейган также отметил, что Кияс-Бёрн был замечательным человеком, которого волновали многие гуманитарные вопросы и проблемы, связанные с климатом и окружающей средой. Причину смерти актера он не назвал.Хью Кияс-Бёрн родился в Индии в 1947 году, в начале 70-х годов он переехал в Австралию, чтобы построить актерскую карьеру. Желая реализовать себя на театральной сцене, он сыграл в таких постановках Королевской шекспировской труппы, как "Балкон", "Гамлет", "Как вам это понравится" и "Король Лир".Позже Кияс-Бёрн прославился ролями в двух фильмах франшизы "Безумный Макс". В первой оригинальной части, вышедшей на экраны в 1979 году, он исполнил роль Потрошителя. Актер воплотил образ лидера банды мотоциклистов. Во второй части "Дорога ярости", которую зритель увидел в 2015 году, Кияс-Бёрн сыграл Несмертного Джо.
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австралия, в мире

Умер актер, игравший главных злодеев в "Безумном Максе"

01:10 03.12.2020 (обновлено: 01:24 03.12.2020)
 
© AP Photo / Matt SaylesАвстралийский актер Хью Кияс-Бёрн
Австралийский актер Хью Кияс-Бёрн - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AP Photo / Matt Sayles
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Австралийский актер Хью Кияс-Бёрн, запомнившийся по ролям злодеев в фильмах "Безумный Макс" и "Безумный Макс: дорога ярости", скончался в возрасте 73 лет, сообщил в Twitter режиссер и сценарист Тед Гейган.
"Хью Кияс-Бёрн, невоспетый герой австралийского кино, скончался в возрасте 73 лет. Я постоянно поражаюсь тому, что он сыграл Потрошителя, главного антагониста в (фильме – ред.) "Безумный Макс" в 1979 году, и Несмертного Джо, центрального антагониста в (фильме – ред.) "Безумный Макс: дорога ярости" в 2015 году", - написал Гейган.
Гейган также отметил, что Кияс-Бёрн был замечательным человеком, которого волновали многие гуманитарные вопросы и проблемы, связанные с климатом и окружающей средой. Причину смерти актера он не назвал.
Хью Кияс-Бёрн родился в Индии в 1947 году, в начале 70-х годов он переехал в Австралию, чтобы построить актерскую карьеру. Желая реализовать себя на театральной сцене, он сыграл в таких постановках Королевской шекспировской труппы, как "Балкон", "Гамлет", "Как вам это понравится" и "Король Лир".
Позже Кияс-Бёрн прославился ролями в двух фильмах франшизы "Безумный Макс". В первой оригинальной части, вышедшей на экраны в 1979 году, он исполнил роль Потрошителя. Актер воплотил образ лидера банды мотоциклистов. Во второй части "Дорога ярости", которую зритель увидел в 2015 году, Кияс-Бёрн сыграл Несмертного Джо.
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