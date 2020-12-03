Умер актер, игравший главных злодеев в "Безумном Максе"
01:10 03.12.2020 (обновлено: 01:24 03.12.2020)
© AP Photo / Matt SaylesАвстралийский актер Хью Кияс-Бёрн
© AP Photo / Matt Sayles
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Австралийский актер Хью Кияс-Бёрн, запомнившийся по ролям злодеев в фильмах "Безумный Макс" и "Безумный Макс: дорога ярости", скончался в возрасте 73 лет, сообщил в Twitter режиссер и сценарист Тед Гейган.
"Хью Кияс-Бёрн, невоспетый герой австралийского кино, скончался в возрасте 73 лет. Я постоянно поражаюсь тому, что он сыграл Потрошителя, главного антагониста в (фильме – ред.) "Безумный Макс" в 1979 году, и Несмертного Джо, центрального антагониста в (фильме – ред.) "Безумный Макс: дорога ярости" в 2015 году", - написал Гейган.
By all accounts, Hugh Keays-Byrne, who trained at the Royal Shakespeare Company, was an absolutely wonderful human who fought very hard for environmental and humanitarian issues. This photo of him from earlier this year says it all.— Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) December 2, 2020
You will ride eternal, shiny and chrome. pic.twitter.com/5Fyzdj998F
Гейган также отметил, что Кияс-Бёрн был замечательным человеком, которого волновали многие гуманитарные вопросы и проблемы, связанные с климатом и окружающей средой. Причину смерти актера он не назвал.
Позже Кияс-Бёрн прославился ролями в двух фильмах франшизы "Безумный Макс". В первой оригинальной части, вышедшей на экраны в 1979 году, он исполнил роль Потрошителя. Актер воплотил образ лидера банды мотоциклистов. Во второй части "Дорога ярости", которую зритель увидел в 2015 году, Кияс-Бёрн сыграл Несмертного Джо.
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