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https://ria.ru/20201203/smartfon-1587438203.html
Эксперт дал совет, как узнать о скорой "смерти" вашего смартфона
Эксперт дал совет, как узнать о скорой "смерти" вашего смартфона
Признаками того, что гаджет может выйти из строя, являются его деформация, быстрая разрядка, нагревание без особых причин, неполадки с сенсорной панелью. Как... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T02:20
2020-12-03T02:20
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
смартфоны
технологии
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Признаками того, что гаджет может выйти из строя, являются его деформация, быстрая разрядка, нагревание без особых причин, неполадки с сенсорной панелью. Как правило, сразу при появлении такие проблемы разрешимы, однако если пользоваться неисправным устройством, риск его "смерти" повышается, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.О грядущих неполадках в работе смартфона говорят вполне определенные признаки. Среди них его деформация – поломки корпуса, разбитое стекло и т.п. "Звоночком" является быстрый разряд аккумулятора, особенно на холоде и при поиске сети. Насторожиться стоит, если телефон нагревается без видимых причин. Предвестником грядущих проблем могут быть "глюки" сенсорной панели, динамика или микрофона, а также деформация фотографий и файлов при сохранении. То же касается потери связи или некорректной работы модулей – сотовой связи, интернета, Wi-fi или Bluetooth."Все эти проблемы, как правило, связаны с физической или программной деформацией устройства. В большинстве случаев на старте такие проблемы решаемы, однако применение неисправного аппарата повышает вероятность превратить его в "кирпич", - заключил эксперт.
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ано "цифровые платформы", арсений щельцин, смартфоны, технологии

Эксперт дал совет, как узнать о скорой "смерти" вашего смартфона

02:20 03.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Признаками того, что гаджет может выйти из строя, являются его деформация, быстрая разрядка, нагревание без особых причин, неполадки с сенсорной панелью. Как правило, сразу при появлении такие проблемы разрешимы, однако если пользоваться неисправным устройством, риск его "смерти" повышается, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
О грядущих неполадках в работе смартфона говорят вполне определенные признаки. Среди них его деформация – поломки корпуса, разбитое стекло и т.п. "Звоночком" является быстрый разряд аккумулятора, особенно на холоде и при поиске сети. Насторожиться стоит, если телефон нагревается без видимых причин.
Предвестником грядущих проблем могут быть "глюки" сенсорной панели, динамика или микрофона, а также деформация фотографий и файлов при сохранении. То же касается потери связи или некорректной работы модулей – сотовой связи, интернета, Wi-fi или Bluetooth.
"Все эти проблемы, как правило, связаны с физической или программной деформацией устройства. В большинстве случаев на старте такие проблемы решаемы, однако применение неисправного аппарата повышает вероятность превратить его в "кирпич", - заключил эксперт.
iPhone 12 8 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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АНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинСмартфоныТехнологии
 
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