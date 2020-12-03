https://ria.ru/20201203/slovakiya-1587487295.html

СМИ: экс-главу полиции Словакии арестовали по подозрению в коррупции

СМИ: экс-главу полиции Словакии арестовали по подозрению в коррупции

Экс-глава словацкой полиции Милан Лучанский в рамках дела по подозрению высокопоставленных чиновников в коррупции арестован в четверг в Братиславе, сообщило... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:41

2020-12-03T12:41

2020-12-03T12:41

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ПРАГА, 3 дек – РИА Новости. Экс-глава словацкой полиции Милан Лучанский в рамках дела по подозрению высокопоставленных чиновников в коррупции арестован в четверг в Братиславе, сообщило сетевое издание Denník N со ссылкой на источники в полиции.В среду в рамках того же дела были задержаны замдиректора словацкой разведки и контрразведки (СИС, Словацкая информационная служба) Борис Беня, а также еще трое бывших высокопоставленных сотрудников СИС и полиции.По данным издания Denník N, Лучанский избежал задержания в среду, так как находился в Хорватии. В четверг он вернулся в Братиславу, сам пришел в отделение полиции, где был арестован. В полиции подтвердили факты задержаний в среду и четверг высокопоставленных лиц без упоминания их фамилий.Лучанский занимал пост главы полиции с июня 2018 года до августа 2020 года. Ранее был арестован его предшественник на этом посту Тибор Гашпар.Расследования о связях деятелей теневого бизнеса с крупными политиками и сотрудниками спецслужб и полиции начались в Словакии после резонансного убийства в феврале 2018 года журналиста издания Aktuality Яна Куциака, писавшего материалы на эту тему. Под давлением оппозиции, митингующих и общественности весной того же года свои посты вынуждены были покинуть ряд сотрудников аппарата правительства, главы МВД, Минкультуры и полиции, а также премьер Роберт Фицо.

https://ria.ru/20201104/korruptsiya-1583049488.html

https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html

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роберт фицо, хорватия, словакия, братислава, в мире