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СМИ: экс-главу полиции Словакии арестовали по подозрению в коррупции
СМИ: экс-главу полиции Словакии арестовали по подозрению в коррупции
Экс-глава словацкой полиции Милан Лучанский в рамках дела по подозрению высокопоставленных чиновников в коррупции арестован в четверг в Братиславе, сообщило... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:41
2020-12-03T12:41
роберт фицо
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ПРАГА, 3 дек – РИА Новости. Экс-глава словацкой полиции Милан Лучанский в рамках дела по подозрению высокопоставленных чиновников в коррупции арестован в четверг в Братиславе, сообщило сетевое издание Denník N со ссылкой на источники в полиции.В среду в рамках того же дела были задержаны замдиректора словацкой разведки и контрразведки (СИС, Словацкая информационная служба) Борис Беня, а также еще трое бывших высокопоставленных сотрудников СИС и полиции.По данным издания Denník N, Лучанский избежал задержания в среду, так как находился в Хорватии. В четверг он вернулся в Братиславу, сам пришел в отделение полиции, где был арестован. В полиции подтвердили факты задержаний в среду и четверг высокопоставленных лиц без упоминания их фамилий.Лучанский занимал пост главы полиции с июня 2018 года до августа 2020 года. Ранее был арестован его предшественник на этом посту Тибор Гашпар.Расследования о связях деятелей теневого бизнеса с крупными политиками и сотрудниками спецслужб и полиции начались в Словакии после резонансного убийства в феврале 2018 года журналиста издания Aktuality Яна Куциака, писавшего материалы на эту тему. Под давлением оппозиции, митингующих и общественности весной того же года свои посты вынуждены были покинуть ряд сотрудников аппарата правительства, главы МВД, Минкультуры и полиции, а также премьер Роберт Фицо.
https://ria.ru/20201104/korruptsiya-1583049488.html
https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html
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роберт фицо, хорватия, словакия, братислава, в мире

СМИ: экс-главу полиции Словакии арестовали по подозрению в коррупции

12:41 03.12.2020
 
© Фото : Polícia Slovenskej republikyПолиция в Братиславе
Полиция в Братиславе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Polícia Slovenskej republiky
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ПРАГА, 3 дек – РИА Новости. Экс-глава словацкой полиции Милан Лучанский в рамках дела по подозрению высокопоставленных чиновников в коррупции арестован в четверг в Братиславе, сообщило сетевое издание Denník N со ссылкой на источники в полиции.
В среду в рамках того же дела были задержаны замдиректора словацкой разведки и контрразведки (СИС, Словацкая информационная служба) Борис Беня, а также еще трое бывших высокопоставленных сотрудников СИС и полиции.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 17:47
Сыну президента Бразилии предъявили обвинения в коррупции
По данным издания Denník N, Лучанский избежал задержания в среду, так как находился в Хорватии. В четверг он вернулся в Братиславу, сам пришел в отделение полиции, где был арестован. В полиции подтвердили факты задержаний в среду и четверг высокопоставленных лиц без упоминания их фамилий.
Лучанский занимал пост главы полиции с июня 2018 года до августа 2020 года. Ранее был арестован его предшественник на этом посту Тибор Гашпар.
Расследования о связях деятелей теневого бизнеса с крупными политиками и сотрудниками спецслужб и полиции начались в Словакии после резонансного убийства в феврале 2018 года журналиста издания Aktuality Яна Куциака, писавшего материалы на эту тему. Под давлением оппозиции, митингующих и общественности весной того же года свои посты вынуждены были покинуть ряд сотрудников аппарата правительства, главы МВД, Минкультуры и полиции, а также премьер Роберт Фицо.
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Роберт ФицоХорватияСловакияБратиславаВ мире
 
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