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СК попросил заочно арестовать причастных к гибели летчика Филипова
СК попросил заочно арестовать причастных к гибели летчика Филипова
Следователи СК РФ обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте четырех террористов, причастных к убийству российского летчика Романа... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:35
2020-12-03T10:35
роман филипов
идлиб (мухафаза)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
сирия
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте четырех террористов, причастных к убийству российского летчика Романа Филипова в Сирии, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.О заочном предъявлении обвинения четверым боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, ныне переименованной в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - СК сообщал 18 ноября. Им вменяется "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "покушение на убийство" и "хищение огнестрельного оружия"."В Басманный суд поступили материалы в отношении Ибрахима Рамадана Аль-Ахмада, Мухаммеда Гази Аль-Алейвия, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха и Абделя Басыта Ибрахима Аль-Хамуда. Орган предварительного расследования ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого обвиняемого, объявленного в международный розыск, на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию РФ", - рассказал собеседник агентства.В феврале 2018 года в Идлибе террористы сбили штурмовик Су-25 майора Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.После катапультирования Филипов приземлился в подконтрольном боевикам районе боевикам и до последних вел неравный бой с исламистами. По данным Минобороны РФ, когда боевики приблизились к летчику на несколько десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой, выкрикнув "Это вам за пацанов!".* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20180727/1525468902.html
https://ria.ru/20200518/1571625176.html
идлиб (мухафаза)
москва
сирия
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роман филипов, идлиб (мухафаза), следственный комитет россии (ск рф), москва, сирия, происшествия

СК попросил заочно арестовать причастных к гибели летчика Филипова

10:35 03.12.2020
 
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкГраффити с изображением погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова в Воронеже
Граффити с изображением погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова в Воронеже - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте четырех террористов, причастных к убийству российского летчика Романа Филипова в Сирии, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.
О заочном предъявлении обвинения четверым боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, ныне переименованной в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - СК сообщал 18 ноября. Им вменяется "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "покушение на убийство" и "хищение огнестрельного оружия".
Портрет погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2018
27 июля 2018, 15:26
Сирийцев, сбивших летчика Романа Филипова, объявили в международный розыск
"В Басманный суд поступили материалы в отношении Ибрахима Рамадана Аль-Ахмада, Мухаммеда Гази Аль-Алейвия, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха и Абделя Басыта Ибрахима Аль-Хамуда. Орган предварительного расследования ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого обвиняемого, объявленного в международный розыск, на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию РФ", - рассказал собеседник агентства.
В феврале 2018 года в Идлибе террористы сбили штурмовик Су-25 майора Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.
После катапультирования Филипов приземлился в подконтрольном боевикам районе боевикам и до последних вел неравный бой с исламистами. По данным Минобороны РФ, когда боевики приблизились к летчику на несколько десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой, выкрикнув "Это вам за пацанов!".
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Табличка на камне: в Сирии почтили память Героя России Романа Филипова - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 16:21
Табличка на камне: в Сирии почтили память Героя России Романа ФилиповаВ сирийской провинции Идлиб установили памятную табличку, посвященную героической гибели майора ВКС России Романа Филипова. Табличку разместили у камня, из-за которого летчик в последние минуты жизни отстреливался от террористов.
 
Роман ФилиповИдлиб (мухафаза)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваСирияПроисшествия
 
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