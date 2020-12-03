https://ria.ru/20201203/sledstvie-1587462507.html

СК попросил заочно арестовать причастных к гибели летчика Филипова

СК попросил заочно арестовать причастных к гибели летчика Филипова

Следователи СК РФ обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте четырех террористов, причастных к убийству российского летчика Романа... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T10:35

2020-12-03T10:35

2020-12-03T10:35

роман филипов

идлиб (мухафаза)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

сирия

происшествия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте четырех террористов, причастных к убийству российского летчика Романа Филипова в Сирии, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.О заочном предъявлении обвинения четверым боевикам "Джебхат ан-Нусры"*, ныне переименованной в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - СК сообщал 18 ноября. Им вменяется "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "покушение на убийство" и "хищение огнестрельного оружия"."В Басманный суд поступили материалы в отношении Ибрахима Рамадана Аль-Ахмада, Мухаммеда Гази Аль-Алейвия, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха и Абделя Басыта Ибрахима Аль-Хамуда. Орган предварительного расследования ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого обвиняемого, объявленного в международный розыск, на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию РФ", - рассказал собеседник агентства.В феврале 2018 года в Идлибе террористы сбили штурмовик Су-25 майора Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.После катапультирования Филипов приземлился в подконтрольном боевикам районе боевикам и до последних вел неравный бой с исламистами. По данным Минобороны РФ, когда боевики приблизились к летчику на несколько десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой, выкрикнув "Это вам за пацанов!".* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20180727/1525468902.html

https://ria.ru/20200518/1571625176.html

идлиб (мухафаза)

москва

сирия

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роман филипов, идлиб (мухафаза), следственный комитет россии (ск рф), москва, сирия, происшествия