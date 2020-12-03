https://ria.ru/20201203/siriya-1587490743.html

Онлайн-конференция Кадри Джамиля о ситуации в Сирии

Онлайн-конференция Кадри Джамиля о ситуации в Сирии

7 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийную онлайн-конференцию о ситуации в Сирии и результатах четвертого заседания Конституционного комитета.

2020-12-03T13:01

2020-12-03T13:01

2020-12-03T16:27

анонсы

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Задать вопросУчастник:- глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии ''Народная воля'', член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЬ.С 30 ноября по 4 декабря в штаб-квартире ООН в Женеве проходит четвертый раунд заседания малой группы Конституционного комитета Сирии. Его участники обсудят вопросы политического урегулирования в стране, национальные принципы, которые лягут в основу новой Конституции Сирии.На фоне какой обстановки в Сирии проходила работа Конституционного комитета в Женеве? Удалось ли участникам добиться прогресса, развить то, что было достигнуто на предыдущих заседаниях? Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил перед началом сессии, что для урегулирования ситуации в стране необходимо достижение и укрепление доверия между сторонами конфликта и привлечение к решению проблемы международного сообщества. Есть ли сегодня реальные предпосылки для этого?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы