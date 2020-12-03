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Онлайн-конференция Кадри Джамиля о ситуации в Сирии
Онлайн-конференция Кадри Джамиля о ситуации в Сирии
7 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийную онлайн-конференцию о ситуации в Сирии и результатах четвертого заседания Конституционного комитета.
2020-12-03T13:01
2020-12-03T16:27
анонсы
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Задать вопросУчастник:- глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии ''Народная воля'', член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЬ.С 30 ноября по 4 декабря в штаб-квартире ООН в Женеве проходит четвертый раунд заседания малой группы Конституционного комитета Сирии. Его участники обсудят вопросы политического урегулирования в стране, национальные принципы, которые лягут в основу новой Конституции Сирии.На фоне какой обстановки в Сирии проходила работа Конституционного комитета в Женеве? Удалось ли участникам добиться прогресса, развить то, что было достигнуто на предыдущих заседаниях? Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил перед началом сессии, что для урегулирования ситуации в стране необходимо достижение и укрепление доверия между сторонами конфликта и привлечение к решению проблемы международного сообщества. Есть ли сегодня реальные предпосылки для этого?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция Кадри Джамиля о ситуации в Сирии

13:01 03.12.2020 (обновлено: 16:27 03.12.2020)
 
Читать ria.ru в
7 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийную онлайн-конференцию о ситуации в Сирии и результатах четвертого заседания Конституционного комитета.
Задать вопрос

Участник:
- глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии ''Народная воля'', член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЬ.

С 30 ноября по 4 декабря в штаб-квартире ООН в Женеве проходит четвертый раунд заседания малой группы Конституционного комитета Сирии. Его участники обсудят вопросы политического урегулирования в стране, национальные принципы, которые лягут в основу новой Конституции Сирии.
На фоне какой обстановки в Сирии проходила работа Конституционного комитета в Женеве? Удалось ли участникам добиться прогресса, развить то, что было достигнуто на предыдущих заседаниях? Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил перед началом сессии, что для урегулирования ситуации в стране необходимо достижение и укрепление доверия между сторонами конфликта и привлечение к решению проблемы международного сообщества. Есть ли сегодня реальные предпосылки для этого?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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