Онлайн-конференция Кадри Джамиля о ситуации в Сирии
13:01 03.12.2020 (обновлено: 16:27 03.12.2020)
7 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийную онлайн-конференцию о ситуации в Сирии и результатах четвертого заседания Конституционного комитета.
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Участник:
- глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии ''Народная воля'', член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЬ.
С 30 ноября по 4 декабря в штаб-квартире ООН в Женеве проходит четвертый раунд заседания малой группы Конституционного комитета Сирии. Его участники обсудят вопросы политического урегулирования в стране, национальные принципы, которые лягут в основу новой Конституции Сирии.
На фоне какой обстановки в Сирии проходила работа Конституционного комитета в Женеве? Удалось ли участникам добиться прогресса, развить то, что было достигнуто на предыдущих заседаниях? Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил перед началом сессии, что для урегулирования ситуации в стране необходимо достижение и укрепление доверия между сторонами конфликта и привлечение к решению проблемы международного сообщества. Есть ли сегодня реальные предпосылки для этого?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник:
- глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии ''Народная воля'', член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЬ.
С 30 ноября по 4 декабря в штаб-квартире ООН в Женеве проходит четвертый раунд заседания малой группы Конституционного комитета Сирии. Его участники обсудят вопросы политического урегулирования в стране, национальные принципы, которые лягут в основу новой Конституции Сирии.
На фоне какой обстановки в Сирии проходила работа Конституционного комитета в Женеве? Удалось ли участникам добиться прогресса, развить то, что было достигнуто на предыдущих заседаниях? Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил перед началом сессии, что для урегулирования ситуации в стране необходимо достижение и укрепление доверия между сторонами конфликта и привлечение к решению проблемы международного сообщества. Есть ли сегодня реальные предпосылки для этого?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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